I Cinque Stelle e le questioni immorali

I Cinquestelle e l’intramontabile Totò : è la somma che fa il totale : Questa rubrica arriva fuori orario perché, volendo scrivere dei bonifici a Cinquestelle, mi sono detto: meglio aspettare un po’, vuoi vedere che quel milione di euro che manca al totale lievita ancora? A quest’ora il milione è superato di 400mila euro perché sul conto per le piccole imprese alimentato – come sostenuto – esclusivamente dai parlamentari, il totale versato (23 milioni di euro sui 23,5 milioni di euro dichiarati) ...

Il ciclo Cinque stelle : M5S presenta: ‘il ciclo della coerenza’ – da il fatto Quotidiano #RimborsopoliM5S #coerenza #onestà #natangelo L'articolo Il ciclo cinque stelle proviene da Il Fatto Quotidiano.

La metamorfosi Cinque Stelle Imbarcati notabili e imprenditori Altro che giovani rottamatori... I nomi : "Se noi continuiamo ad eleggere i soliti politici, al Sud le regioni saranno sempre gestite allo stesso modo. I nostri candidati sono supercompetenti, sono cittadini che hanno una storia, che hanno portato avanti battaglie per i loro territori". Così ha tuonato Gigino Di Maio Segui su affaritaliani.it

Elezioni Lombardia - Fontana avanti di 6 punti su Gori. La Lega primo partito : è al 23 - 3%. I Cinque Stelle si fermano al 18 - 9 : Il centrodestra viaggia verso la riconferma alla guida della Regione Lombardia. La rinuncia di Roberto Maroni non ha provocato scossoni nelle scelte degli elettori. Attilio Fontana, scelto per sostituire il governatore uscente, è dato al 41 per cento, in vantaggio di 6 punti su Giorgio Gori. Una distanza di “sicurezza” che – stando all’ultimo sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera – il centrosinistra non ...

Massone a Cinque Stelle : Tra i candidati del Movimento Cinque Stelle nel collegio uninominale di Campania 3 c'è un Massone "'in sonno". Si tratta di Catello (Lello) Vitiello, "oratore" della loggia napoletana "Sfinge" aderente all'obbedienza del Grande Oriente d'Italia. A dare l'ultima parola sulla sua candidatura sarebbe stato proprio Luigi Di Maio, anche se non è chiaro se il candidato premier M5S sapesse o meno del suo legame con la Massoneria. Un ...

I candidati a Cinque Stelle : "Noi siamo gli unici coerenti e credibili" : ... nome già noto agli elettori spezzini perché era stata annunciata come assessore con delega al Bilancio da Donatella Del Turco in caso di vittoria alle amministrative: "Sono specializzata in economia ...

Cecconi e Martelli - braccati dai Cinque Stelle - lasciano : “Ma abbiamo la coscienza pulita" : A distanza di poco tempo, annunciano via Facebook che rinunceranno alle elezioni il deputato M5S Andrea Cecconi e il senatore M5S Carlo Martelli. "Qualche giorno fa, come annunciato con un post sul Blog delle Stelle, ho proceduto a effettuare il versamento al Fondo per il Microcredito per mettermi in regola con le restituzioni pubblicate sul sito tirendiconto.it. Il ritardo è stato dovuto a motivi di natura personale, che penso che ...

Cecconi braccato dai Cinque Stelle : “Mi faccio da parte” : "Qualche giorno fa, come annunciato con un post sul Blog delle Stelle, ho proceduto a effettuare il versamento al Fondo per il Microcredito per mettermi in regola con le restituzioni pubblicate sul sito tirendiconto.it. Il ritardo è stato dovuto a motivi di natura personale, che penso che nessuno possa essere in grado di giudicare, e sui quali non mi dilungo. In particolar modo spero che abbiano il pudore di tacere gli esponenti dei ...

Il caso Vaglio - ovvero le aporie a Cinque Stelle tra gli avvocati romani : Roma. Un avvocato, una mailing list, una candidatura con i Cinque Stelle, i social network come coro greco: tra le tante sotto-storie della campagna elettorale ce n'è una che ha tutte le ...

I Cinque stelle? Dilettanti sulla pelle del Paese : Roma Paolo Zangrillo, 53 anni, 25 anni nel Gruppo Fiat dove è stato responsabile delle risorse umane di Iveco, prima di trasferirsi con lo stesso ruolo in Acea, è il capolista di Forza Italia nel collegio Piemonte 1 della Camera.Lei è un manager affermato e uno dei volti nuovi delle liste azzurre. Ma in questi giorni è identificato soprattutto come il fratello di Alberto, il medico personale di Silvio Berlusconi. Le dispiace questo biglietto da ...

La terza fase di Mattarella coi Cinque Stelle : La novità non è irrilevante, in questa attesa del voto e, con essa, della grande incertezza post voto. A livello "sistemico", si sarebbe detto una volta. C'è un motivo se Luigi Maio parla con rispetto e con garbo di Sergio Mattarella, ultimamente criticato, in pubblico ma sempre con certa sobrietà, solo in occasione della firma sulla legge elettorale. E se, attorno al leader dei Cinque Stelle, chi tiene i rapporti ...

Il leader islamico Piccardo : I musulmani voteranno Cinque Stelle : I musulmani d'Italia voteranno per il MoVimento Cinque Stelle. Ad assicurarlo è un esponente di primo piano della comunità islamica come Davide Piccardo, a lungo portavoce delle associazioni milanesi che fanno capo all'islam."Finora la maggior parte degli islamici votava la sinistra, adesso vedo che si orientano sui 5 Stelle. Anch’io voterò il Movimento", ha dichiarato pochi giorni fa ai microfoni della ...