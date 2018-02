Hull City | Ryan Mason dice addio al calcio

Ryan Mason/ Si ritira il calciatore dell’Hull City : fatale la frattura al cranio di un anno fa : Ryan Mason, si ritira il calciatore dell’Hull City: fatale la frattura al cranio di un anno fa. Il centrocampista classe 1991 non ha ottenuto l’ok per tornare in campo(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 13:32:00 GMT)