HIGHLIGHTS Juve-Tottenham

Video Gol Juventus-Tottenham 2-2 : HIGHLIGHTS e Tabellino Champions League 14-02-2018 : Risultato Finale Juventus-Tottenham 2-2: Cronaca e Video Gol Higuain, Kane, Eriksen Ottavi di Finale Champions League, Andata 14 Febbraio 2018. All’Allianz Stadium la Juventus si fa rimontare dal Tottenham e termina la partita con un 2-2 in cui i bianconeri hanno molto, moltissimo da recriminare a sé stessi. Dopo il doppio vantaggio firmato Higuain, infatti, i bianconeri hanno subito l’incredibile quanto meritata rimonta degli ...

LIVE Fiorentina-Juventus 0-2 : Bernardeschi-Higuain - HIGHLIGHTS Video : Fiorentina-Juventus streaming e diretta tv: ecco dove vedere il primo anticipo della 24esima giornata di Serie A. Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze la Fiorentina ospita la Juventus per una sfida molto importante e molto sentita da entrambe le tifoserie. Serie A, Fiorentina-Juve: le formazioni ufficiali. Si avvicina il fischio d'inizio di #FiorentinaJuve: ecco i 22 titolari del match! #SerieATIM pic.twitter.com/xsYxrJ2KyK— Serie A TIM ...

Video Gol Fiorentina-Juventus 0-2 : HIGHLIGHTS e Tabellino 9-2-2018 : Risultato Finale Fiorentina-Juventus 0-2 : Cronaca e Video Gol Higuain 24^ Giornata Serie A 9 Febbraio 2018. All’Artemio Franchi la Juventus riesce nel colpo esterno con molta, moltissima sofferenza, sconfiggendo la Fiorentina con il punteggio di 0-2 Decidono la sfida l’ex di turno Federico Bernardeschi con un’ottima punizione, sulla quale comunque Sportiello ha qualche colpa, mentre a cinque dalla fine ci pensa Gonzalo ...

LIVE Fiorentina-Juventus : streaming - direttatv - HIGHLIGHTS : Fiorentina-Juventus streaming e diretta tv: ecco dove vedere il primo anticipo della 24esima giornata di Serie A. Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze la Fiorentina ospita la Juventus per una sfida molto importante e molto sentita da entrambe le tifoserie. Serie A, Fiorentina-Juve: le formazioni La Fiorentina arriva al match dopo il successo a Bologna ed è carica per la sfida alla 'nemica' storica Juventus. Per i bianconeri, reduci dal 7-0 al ...

Video Gol Juventus-Sassuolo 7-0 : HIGHLIGHTS e Tabellino Serie A 4-2-2018 : Risultato Finale Juventus-Sassuolo 7-0 : Cronaca e Video Gol Alex Sandro, Khedira, Pjanic, Higuain 23^ Giornata Serie A 4 Febbraio 2018. All’Allanz Stadium la Juventus domina in lungo ed in largo sconfiggendo il Sassuolo con un pirotecnico 7-0. Gara praticamente mai in bilico, con i padroni di casa che dopo appena 8 minuti sono già in vantaggio (era la prima volta in stagione che i neroverdi prendevano gol nei primi 15 minuti) e poi ...

Video/ Atalanta-Juventus (0-1) : HIGHLIGHTS e gol. Freuler : vogliamo la finale (Coppa Italia) : Video Atalanta Juventus (risultato finale 0-1): gli highlights e i gol della partita per l'andata della semifinale di Coppa Italia. Miracolosa parata di Buffon su Papu Gomez.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 13:10:00 GMT)