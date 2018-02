Helen Mirren | un Oscar a Leggo | Spero che i mercanti di armi abbiano gli incubi della

Da “Regina” a “Vedova” : Helen Mirren protagonista del thriller “La Vedova Winchester” : Arriva nelle sale dal 22 febbraio “La Vedova Winchester” thriller soprannaturale diretto da Michael e Peter Spierig (Saw: Legacy), distribuito da Eagle Pictures. Nel cast Helen Mirren, Jason Clarke, Sarah Snook e Angus Sampson. Il film racconta la storia realmente accaduta di Sarah Winchester, ereditiera della celebre industria delle armi Winchester. La donna è convinta di essere perseguitata da anime in pena uccise dai fucili della ...

Helen Mirren horror 'Ma questa è una storia di fantasmi' - Cinema - Spettacoli : Una gigantesca magione a San Jose, in California, e diventata attrazione turistica per la sua fama di casa dei misteri, una storia ispirata alle vere vicende di Sarah Winchester, vedova dell'...

Helen Mirren : "La pazzia mi piace. Le più grandi menti geniali sono state folli. Tutti lo dovrebbero essere un po' di più" : La pazzia "è una parola pericolosa, ma a me piace molto", ci spiega Helen Mirren, premio Oscar per The Queen, durante il nostro incontro romano. "I pazzi sono divertenti, non mi fanno paura e come insegna la storia, le più grandi menti geniali sono state sempre definite così". "Il mio terrore più grande? Le persone calcolatrici e venali, alcuni politici, le loro promesse e i loro propositi". Non fa nomi l'attrice ...

Il premio Oscar Helen Mirren a Roma il 13 febbraio per l'anteprima del film 'La vedova Winchester' : ... Saw: Legacy, Predestination, , è basata su fatti realmente accaduti e racconta della costruzione della Winchester Mansion, una delle case infestate dai fantasmi più famose al mondo. L'imponente ...

Il premio Oscar Helen Mirren è Caterina la Grande in una nuova miniserie : La pluripremiata Helen Mirren è la protagonista della nuova produzione congiunta Sky/HBO: Caterina la Grande. E’ una miniserie in quattro parti che scava nella corte politicamente e sessualmente tumultuosa della più potente monarca donna della storia. Caterina ha esercitato il potere supremo su tutta la Russia per quasi metà del XVIII secolo: forte, indipendente, di un’intelligenza sopraffina e sessualmente libera, la zarina è stata ...

Premio Oscar Helen Mirren sarà Caterina la Grande nella nuova produzione Sky e HBO : La pluripremiata Helen Mirren sarà la protagonista della nuova produzione della partnership internazionale tra Sky e HBO. “Caterina la Grande” è una miniserie in quattro parti che scava nella corte politicamente e sessualmente tumultuosa della più potente monarca donna della storia. Caterina esercitò il potere supremo su tutta la Russia per quasi metà del XVIII secolo: forte, indipendente, di ...

Helen Mirren smentisce la fuga dalla casa in Salento : 'Ma quali fantasmi - se vado via è per lavoro' : 'Sono sempre più felice di trascorrere il mio tempo libero e tutte le estati nella mia casa in Salento e quando vado via lo faccio solo per lavoro. È un posto bellissimo e calmissimo e amo stare lì ...

Woman in Gold in prima tv : il premio Oscar Helen Mirren è una rifugiata ebrea in cerca di giustizia : ... con il premio Oscar Helen Mirren nei panni di Woman in Gold , alle ore 21.20 sugli schermi di Canale 5, in alternativa è possibile seguire il film in diretta streaming sul sito ufficiale di Video ...

