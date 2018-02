Google porta la velocità delle pagine AMP su Gmail

VLC 3.0 supporta finalmente Google Chromecast : Gli sviluppatori hanno rilasciato la versione 3.0 di VLC, che in mezzo alla correzione di circa 1500 bug aggiunge il supporto a Google Chromecast, spiegando i motivi del ritardo nell'implementazione del supporto. L'articolo VLC 3.0 supporta finalmente Google Chromecast è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google riporta Nest sotto la divisione hardware : In questi giorni si parla molto della possibilità che Big G stia lavorando a una console per videogiochi associata a un servizio di streaming simile a PlayStation now. 1 1 Share

Videogiochi in streaming? Google porta avanti il progetto Yeti : Con Yeti lo streaming di videogames è sempre più vicino Stando a quanto riportato da The Information , l'idea portata avanti dal team di Google con Yeti si basa sulla realizzazione di un servizio di ...

Google Chrome : in arrivo la possibilità importare ed esportare le password : Tra le feature di Google Chrome in fase di test vi è anche la possibilità di importare ed esportare le password direttamente dalla versione Android dell'app

Google Chrome 64 porta la barra di navigazione bianca e altre novità "nascoste" : Google Chrome 64 "nasconde" alcune altre piccole novità: alcune sono visibili, altre, scovate attraverso il teardown, riguarderanno solamente le prossime versioni e non è detto che verranno mai introdotte realmente: diamogli un'occhiata.

Google Assistant supporta ora Voice Match per più profili Netflix : Il team di Google Assistant ha attivato la possibilità di aggiungere il supporto per l'accesso a più profili Netflix tramite la corrispondenza vocale

Google porta la realtà aumentata sul web : ecco a voi Article : Google lancia Article, un visualizzatore di modelli 3D che permette di portare la realtà aumentata sul web tramite un qualunque browser: posizionate una tuta da astronauta a grandezza naturale nel vostro ufficio e molto altro.

Il selfie di Google ti porta in un quadro : Kristen Bell è un vecchio baffuto, Jim Parsons un ritratto di Golovin e Alyssa Milano un moschettiere francese. Sono solo alcuni dei risultati a cui molti personaggi famosi sono giunti usando la nuova versione di Google Arts and Culture. Con un recente aggiornamento per iPhone e Android, l’app ospita una rinnovata sezione dove scoprire a chi somiglia la persona immortalata in un selfie da scattare all’istante, associato alle migliaia di opere ...

Google Camera HDR+ porta i bokeh su molti smartphone privi di dual camera (ma c'è dell'altro) : Grazie a questo step evolutivo aumenta il numero dei dispositivi che possono sfruttare la registrazione video in 4K e le modalità ritratto e sfocatura dell'obiettivo

Camera NX porta la modalità ritratto su Google Pixel - Pixel XL - Nexus 6P e Nexus 5X : Con l'app Camera NX potete provare la modalità ritratto anche su Google Pixel, Pixel XL, Nexus 6P e Nexus 5X: ecco il link per scaricare l'APK.

Google aggiorna l'SDK di Assistant per supportare i device di terze parti : Google ha annunciato una nuova serie di aggiornamenti per il Google Assistant SDK. Scopriamo insieme quali sono le novità

Minimal Wallpapers - la collection porta tanti nuovi sfondi su Google Plus : La vera forza di Google Plus sono le collections, ecco una nuova raccolta di sfondi da Minimal Wallpapers.

Tumore della pelle : ecco il selfie della ragazza americana che ha portato al boom di ricerche Google : Non è necessario essere una celebrità per fare da testimonial a campagne vincenti di prevenzione sul cancro. Lo stesso effetto può essere generato anche da persone non famose, grazie al potere dei social media, come dimostra il caso di una giovane ragazza americana, descritto sulla rivista Preventive medicine. Tawny Willoughby, grazie al selfie pubblicato su Facebook, che la ritraeva con i segni e le cicatrici di un Tumore alla pelle, ha fatto ...

Google ha in programma importanti miglioramenti per Lens : Il capo del team di ingegneri che si occupa del progetto Google Lens ha svelato