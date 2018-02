«Gomorra? Una fiction diseducativa» : parola di «lady boss» Pupetta Maresca : Castellammare. «Gomorra è diseducativa per i bambini. Ho visto una puntata, ma di fronte a certe scene anche io ho spento la tv». parola di Assunta Maresca, 83 anni da...

'La produzione di Gomorra ha pagato il pizzo alla camorra per girare una scena' - il manager si difende : 'Uno della produzione mi portò una busta chiusa con all'interno 5mila euro. Erano soldi della produzione, che io portai a zì Filuccio'. Sono queste le parole di Gennaro Aquino , imputato nel processo ...

Baby gang - attore di Gomorra punta il dito contro le istituzioni : 'il problema non è una serie tv' : ... in base ai recenti fatti di cronaca avvenuti a Napoli , Milano, Verona cosa ti senti di dire? 'Assoluta vicinanza alle vittime di questi IGNOBILI atti e condanno con assoluta fermezza sia chi ...

Torre Annunziata - fermati 4 minorenni armati : pronti per una stesa in stile Gomorra : Torre Annunziata. In giro armati di pistola a salve: bloccati 4 minorenni. Una baby-gang, composta da giovanissimi di età compresa tra i 14 ed i 17 anni, è stata intercettata dalla Polizia a Torre ...

Gomorra indica la luna - noi stolti guardiamo solo il dito : Sono sconvolto dall’accoltellamento alla gola quasi mortale di un ragazzino che stava facendo una piccola commissione familiare avvenuto in pieno centro storico a Napoli. Il luogo dell’aggressione rientra proprio tra quelli portati al successo internazionale nell’ultima serie di Gomorra . Sembra evidente in queste azioni di criminali minorenni anche uno spirito di emulazione dovuto allo straordinario successo del “male” incontrastato raccontato ...

Polemiche sul ruolo di Diego Luna in Narcos 4 - la serie Netflix sotto accusa come Gomorra : La prima pietra della quarta stagione è stata appena posata eppure le Polemiche già si sprecano: l'ingresso di Diego Luna in Narcos 4, come nuovo protagonista accanto a Michael Peña, è costato all'attore più di qualche critica. La decisione dell'interprete messicano di entrare a far parte della serie Netflix lo ha posto al centro di una polemica su un presunto doppio standard: ad attirare l'attenzione di alcuni è stata la supposta ...

Gomorra 4 senza Ciro l’Immortale : arriva l’ennesima conferma “Nessuno è al sicuro - è una scelta narrativa” : Gomorra 4 senza Ciro l'Immortale. Questa è la realtà dei fatti e non c'è bollicina d'aria che tenga. Per mesi il pubblico di Sky ha atteso il ritorno di Salvatore Conte finendo per rimanere deluso e lo stesso succederà con Ciro, la vera anima di questa serie. Ciro l'Immortale non esiste più, queste sono state le profetiche parole dello stesso personaggio proprio nei primi episodi di Gomorra 3 quando ha incontrato Enzo reo di averlo riportato ...

Gomorra 3 - finale choc : sui social è una 'valle di lacrime' : E così si scopre che nessuno è immortale, che in un mondo criminale, che grida vendetta e sputa sangue, nessuno può essere al sicuro. Che non ci sono vincitori né vinti e che alla fine nessuno, ma ...

Il saluto di Marco D'Amore a Gomorra è una preghiera ai camorristi : 'Pentitevi' : Dopo il finale choc della terza stagione di Gomorra, è arrivato il saluto di Marco D'Amore, Ciro Di Marzio nella serie tv di Sk, che si è congedato pubblicando su Facebook una toccante preghiera laica ...

Violenza a Napoli - Braucci : 'Gomorra tv può essere solo una concausa' : Sceneggiatore del film 'Gomorra' diretto da Matteo Garrone, animatore di progetti di recupero socio-culturali. È Maurizio Braucci, narratore e sceneggiatore spesso con Garrone e Abel Ferrara. Braucci, ...

L'analisi Esaltare una camorra invincibile senza lo Stato a combatterla. È questo il grande errore di "Gomorra-La serie" : Ho deciso di prendere carta e penna dopo aver letto sul Corriere della Sera di alcune dichiarazioni fatte da uno degli attori protagonisti di "Gomorra-La serie" in replica alle osservazioni di alcuni ...

Ciro di Gomorra risponde alle polemiche : "Facciamo una fiction di denuncia" : Oggi la camorra ha superato lo stato di contiguità con i ceti professionali, l'imprenditoria, una parte della politica. E questo rappresenta motivo di preoccupazione. La camorra raccontata in Gomorra ...

Per i magistrati antimafia - Gomorra è 'una rappresentazione pericolosa' della Camorra - : Ha fatto un salto profondo rispetto a dieci anni fa, non c'è più un rapporto di contiguità con la parte politica dell'amministrazione, oggi esprime propri rappresentanti in regioni, province e comuni.

I procuratori antimafia contro Gomorra : 'Solo folclore - è una rappresentazione pericolosa' : Ha fatto un salto profondo rispetto a dieci anni fa, non c'è più un rapporto di contiguità con la parte politica dell'amministrazione, oggi esprime propri rappresentanti in regioni, province e comuni.