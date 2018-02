Gli sbarchi sono diminuiti del 50% dall' inizio del 2018 | Viminale

Migranti - Frontex : riprendono Gli sbarchi - 4800 a gennaio : A causa di una pausa dei combattimenti nel Nordafrica e del cattivo tempo nel primo mese di quest'anno le persone che hanno attraversato il Mediterraneo sono il doppio rispetto al mese precedente - ...

"A gennaio sbarchi raddoppiati". I dati Frontex fotografano un nuovo aumento deGli arrivi : "Il numero di migranti arrivati in Italia attraverso la rotta del Mediterraneo centrale a gennaio è salito a più di 4.800, il doppio rispetto al mese precedente, quando le attività di contrabbando sono state rallentate da combattimenti vicino alle aree di partenza e dalle cattive condizioni meteorologiche. Il totale mensile è approssimativamente in linea con gennaio dello scorso anno". Lo si legge in una nota di ...

Macerata - Bonino : “Fermare Gli sbarchi non ha fermato Traini. Il suo è stato attentato terroristico” : “Fermare gli sbarchi non ha fermato Traini“, così Emma Bonino commenta i fatti di Macerata dal palco della presentazione dei candidati di +Europa. “L’Italia vive il primo attentato terroristico, senza morti ma solo per un errore di mira. L’abbiamo subito da un candidato di un partito che ha rappresentanza parlamentare, la Lega. Non ci sono scusanti alla violenza”. L'articolo Macerata, Bonino: “Fermare ...

Bonino 'Bisognava andare tutti a Macerata. Fermare Gli sbarchi non ha fermato Traini' : Il gesto di Macerata è stato il gesto di uno squilibrato, non credo gli si debba attribuire una motivazione politica'. L'alleato leghista Matteo Salvini ha tuonato 'Nell'Italia che ho in testa chi ...

Migranti - Minniti : Ho fermato Gli sbarchi perché avevo previsto l'attacco di Traini : "Traini, l'attentatore di Macerata, l'avevo visto all'orizzonte dieci mesi fa, quando poi abbiamo cambiato la politica dell'immigrazione". In un colloquio con Repubblica, il ministro dell'Interno, Marco Minniti, rivendica di aver alzato il livello di guardia prima ancora che esplodesse la rabbia. "Fermando gli sbarchi, costruendo la legalità e la sicurezza abbiamo fatto capire qual è il confine ...

Marco Minniti rivendica l'allarme sulla tenuta democratica : "Avevo visto Traini all'orizzonte - per questo ho fermato Gli sbarchi" : L'alert l'aveva dato dieci mesi fa, quando dichiarò che temeva per la "tenuta democratica" dell'Italia in relazione agli sbarchi di migranti che andavano avanti senza sosta. Dopo i fatti di Macerata, il ministro dell'Interno e candidato con il Pd, Marco Minniti, rivendica quell'intuizione e in un colloquio con La Stampa e Repubblica, afferma: "Non parlavo a caso". Un Traini lo vedeva già all'orizzonte? "Sì, è ...

La proposta di Mallegni : Invadere Africa è unica soluzione per Gli sbarchi : "Invadere l'Africa per fermare l'invasione dell'Italia e dell'Europa": è la proposta-provocazione di Massimo Mallegni, candidato capolista al Senato della Repubblica per Forza Italia alle prossime elezioni politiche del 4 marzo nel listino uninominale per Lucca e Massa Carrara (Toscana 5) e nel proporzionale per la province di Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e Firenze (Toscana 1).Il commentoMallegni è ...

Conta più l'immigrazione percepita. Gli sbarchi catalizzano le nostre ansie : Dopo i fatti di Macerata è diffuso un senso di intolleranza e di fastidio. Ma si può aver paura per la presenza degli immigrati sul territorio? «Certo che si può spiega Maurizio Ambrosini, docente di sociologia dei processi migratori alla facoltà di Scienze politiche dell'Università di Milano - I numeri dicono poco alla gente, è la percezione che Conta: basta un caravan di rom posteggiato in una strada di un qualsiasi comune per ...

Isis : il punto suGli "sbarchi fantasma" in Italia di 50 jihadisti : Il Guardian pubblica una lista dell'Interpol con i nomi dei terroristi tunisini arrivati in Sicilia senza essere intercettati. Il Viminale smentisce

Quattro morti neGli ultimi sbarchi di migranti in Sicilia - tra loro anche un neonato : È arrivata nel porto di Pozzallo la nave «Open Arms» della Ong spagnola Proactiva open arms. A bordo 315 migranti salvati nei giorni scorsi al largo della Libia. Ci sono però anche i corpi senza vita di un giovane e di un bimbo, recuperati da un gommone, e di un neonato di tre mesi, il piccolo Haid, morto nella notte tra mercoledì e giovedì sul na...

Migranti - il crollo impressionante deGli sbarchi : -67% negli ultimi sei mesi del 2017 : Sono 35.615 i Migranti sbarcati da luglio a dicembre 2017 sulle coste italiane. negli stessi mesi dell’anno precedente, il 2016, ne erano arrivati 111.214. In termini percentuali il dato salta ancora di...

Tornano Gli sbarchi a Lampedusa. Il sindaco : Calata l'attenzione : Dopo un periodo di apparente quiete, Tornano gli sbarchi a Lampedusa. Merito anche di una giornata più favorevole dal punto di vista del meteo e 40 migranti sono riusciti a raggiungere l'isola siciliana a bordo di un barcone, mentre altri 48 sono stati salvati in mare e trasportati sulle coste di Lampedusa dalla Guardia Costiera."Si tratta di tunisini, mi hanno detto", dice all'agenzia Agi il sindaco Totò Martelli, ...

Tornano Gli sbarchi a Lampedusa - il sindaco : "Il governo ci ha dimenticati" : Circa 40 migranti sono riusciti raggiungere l'isola autonomamente, con la propria barca. Altri 48 con la guardia costiera

Viminale - aumentati Gli sbarchi di migranti nei primi giorni del 2018 : Sono in aumento gli sbarchi dei migranti sulle coste italiane dopo circa sei mesi di calo. A rivelare questa tendenza sono i dati del Viminale. Il Ministero degli Interni infatti registra come dall'1 gennaio 2018 ad oggi gli sbarchi sono stati 841, ovvero il 15,36 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2017. Ma la tendenza è in crescita anche se il dato viene conforntato con i primi giorni del 2016. In questo caso ...