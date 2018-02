Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di mercoledì 14 febbraio e le azzurre in gara nei 1000 metri. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Quinto titolo olimpico in palio nello Speed skating: il pattinaggio di velocità su pista lunga prosegue la rassegna a cinque cerchi con la prova dei 1000 metri femminili. Tra le 32 atlete qualificate per la gara ci sono anche due italiane: Yvonne Daldossi e Francesca Bettrone. Francesca Bettrone è 29a in Coppa del Mondo con 38 punti, 36 dei quali conquistati nell’ultima tappa di Erfurt, mentre Yvonne Daldossi è 36a con 29 punti, ottenuti ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 : le startlist e Gli orari dello short program delle coppie (mercoledì 14 febbraio). Per l’Italia Nicole Della Monica / Matteo Guarise e Valentina Marchei / Ondrej Hotárek : Dopo l’assegnazione delle medaglie a squadre, il Pattinaggio di figura torna protagonista sul ghiaccio Della Gangneung Ice Arena per la gara delle coppie d’artistico valida per i Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018. In programma mercoledì vedremo il programma corto, dove l’Italia schiererà Nicole Della Monica / Matteo Guarise e Valentina Marchei / Ondrej Hotárek. START LIST short program coppie (ORE 02:00) Sottrarre ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di domani (mercoledì 14 febbraio). Tutti Gli orari e come vedere le gare in tv : Dopo l’assegnazione delle medaglie a squadre, il Pattinaggio di figura torna protagonista sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena per la gara delle coppie d’artistico valida per i Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. In programma mercoledì vedremo il programma corto. Le gare saranno trasmesse dalle reti di Eurosport e Raisport. MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO Ore 2:00 Pattinaggio FIGURA coppie artistico – programma ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutte le finali e le gare che assegnano medaGlie di mercoledì 14 febbraio. Il calendario completo. Programma - orari e tv : Sono 6 le finali che assegneranno titoli nella giornata di mercoledì 14 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Grande attesa per lo slalom femminile con Mikaela Shiffrin, spettacolo per l’individuale di biathlon con le nostre Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi pronte al riscatto, imperdibile anche il doppio di slittino, spazio anche speed skating, halfpipe maschile di snowboard. Di seguito il calendario, il Programma ...

Hockey ghiaccio - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma completo di mercoledì 14 febbraio. Tutti Gli orari delle partite e come vederle in tv e Diretta Streaming : Domani inizia anche il torneo olimpico maschile di Hockey su ghiaccio. Oltre alle ultime due sfide valide per il gruppo B femminile, ci saranno anche due gare del gruppo B maschile, con Slovacchia-OAR e USA-Slovenia. Al femminile, invece, Svezia e Svizzera sono già qualificate e si sfidano per il primo posto nel girone. Le gare saranno trasmesse in tv da Eurosport, canale esclusivamente visibile sulla piattaforma Mediaset Premium. Inoltre, sarà ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di mercoledì 14 febbraio e le azzurre in gara in slalom. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Il programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 prosegue con lo slalom femminile. Sarà la prima gara per le donne, dopo il rinvio per forte vento del gigante. La speranza è che il meteo possa concedere una tregua allo Yongpyong Resort, sed della gara tra i paletti stretti. La favorita sarà Mikaela Shiffrin, regina dello slalom, con Wendy Holdener, Frida Hansdotter e Petra Vlhova pronte a contrastarla. Ci proveranno ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di mercoledì 14 febbraio e le azzurre in gara nella 15 km. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Dopo gli inseguimenti vinti dalla tedesca Laura Dahlmeier e dal francese Martin Fourcade, il programma del Biathlon alle Olimpiadi di PyeongChang 2018 passa alla 15km femminile previsto nella giornata di domani, mercoledì 14 febbraio, con partenza fissata per le ore 12.05 italiane, le 20.05 coreane. Terza gara del ricco programma della kermesse con i cinque cerchi e, probabilmente, la gara più dura e selettiva del lotto. Quindici chilometri nei ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - tutti Gli azzurri in gara domani (mercoledì 14 febbraio). L’orario delle loro gare e il programma. Come vederli in tv : domani mercoledì 14 febbraio si entra nel vivo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Grande attesa per l’individuale femminile di biathlon con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi a caccia del riscatto. Alessandro Pittin cerca il miracolo nella combinata nordica, attesissimo il debutto della squadra di curling maschile. Non abbiamo grosse speranze nello slalom femminile, nel doppio di slittino cerchiamo una sorpresa. Di seguito tutti ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti Gli italiani in gara oggi (martedì 13 febbraio). Programma - orari e tv. Come vedere Gli azzurri in Diretta Streaming : CLICCA QUI PER LA Diretta LIVE GENERALE DELLE Olimpiadi Invernali (MARTEDI’ 13 FEBBRAIO) Diciotto italiani saranno in gara nella giornata di martedì 13 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci giochiamo alcune delle nostre migliori carte da medaglia. Tocca a Federico Pellegrino, impegnato nella sprint di sci di fondo: il valdostano è chiamato alla battaglia campale contro il colosso Klaebo. Spazio ad Arianna Fontana ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutte le gare di oggi (martedì 13 febbraio) e Gli italiani in gara. Programma - orari e tv. Come vederle in Diretta Streaming : CLICCA QUI PER LA Diretta LIVE GENERALE DELLE Olimpiadi Invernali (MARTEDI’ 13 febbraio) oggi martedì 13 febbraio si assegneranno ben otto titoli alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: si preannuncia una giornata davvero molto intensa e appassionante. L’Italia vorrà essere in prima fila con i vari Federico Pellegrino, Arianna Fontana, Martina Valcepina, Christof Innerhofer, Dominik Paris e Peter Fill. Spazio infatti ...