Gli italiani e il sesso | una coppia su 4 lo fa non protetto

San Valentino - come sono Gli italiani al primo appuntamento : “se le quattro ruote potessero parlare…!” : Saranno 12 milioni gli innamorati che domani si scambieranno un regalo o usciranno a cena per San Valentino, la ricorrenza entrata ormai nelle abitudini di fidanzati, sposati e accoppiati di tutto il mondo. Ma è tutto iniziato con un primo appuntamento, ed è proprio in questa occasione che Arexons vuole ricordare quello che spesso diventa il nostro biglietto da visita: l’auto. Andare a prendere, riportare a casa o semplicemente riaccompagnare ...

Di Maio : le regole del M5s sono una garanzia per Gli italiani : Roma, 13 feb. , askanews, - "Questa vicenda sarà un boomerang per tutti i partiti che ci stanno attaccando perchè ora per i cittadini è chiaro che noi abbiamo restituito 23 milioni di euro mentre gli ...

Di Maio : le regole del M5s sono una garanzia per Gli italiani : Roma, 13 feb. , askanews, 'Questa vicenda sarà un boomerang per tutti i partiti che ci stanno attaccando perchè ora per i cittadini è chiaro che noi abbiamo restituito 23 milioni di euro mentre gli ...

SIAE TIMmusic : Gli autori dei brani italiani sulla piattaforma di TIM NOTA STAMPA : Nei prossimi mesi TIMmusic , il più importante player italiano della musica digitale, indicherà " in collaborazione con SIAE i nomi degli autori delle canzoni offerte in streaming. "TIMmusic ...

Single e cibo a domicilio : gusti e abitudini deGli italiani tra San Valentino e il primo appuntamento : L’arrivo di S. Valentino e S. Faustino vede i Single italiani sfoderare le armi migliori per conquistare il partner, e all’incontro si vuole arrivare preparati e sicuri. Il digital food delivery, che ha ormai conquistato le abitudini degli italiani, in amore si rivela un vero cupido, permettendo di trovarsi in un ambiente confortevole e rilassato come la casa e di ordinare i piatti preferiti dai migliori ristoranti. A svelarlo Just Eat, l’app ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - tutti Gli italiani in gara domani (mercoledì 14 febbraio). A che ora saranno in gara? Come seguirli in tv e Diretta Streaming. Il calendario completo : saranno 26 gli azzurri impegnati nella giornata di mercoledì 14 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Occhi puntati su Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer nell’individuale di biathlon, si spera nel miracolo di Alessandro Pittin nella combinata nordica: sono queste le nostre carte di medaglia perché è difficile attendersi sorprese da altre gare. Debutta la squadra di curling maschile, impegnata anche le coppie di artistico. Di ...

OLIMPIADI INVERNALI 2018 - PYEONGCHANG/ Risultati live - medaGliere e italiani : doppietta tedesca nello slittino : OLIMPIADI INVERNALI PYEONGCHANG 2018: Risultati live, programma e italiani in gara. Oggi 13 febbraio otto finali per il medagliere: Arianna Fontana vince l'oro nello short track 500 metri(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 15:37:00 GMT)

Malagò : sempre stato fiducioso - felice per Gli italiani : PyeongChang , Corea del Sud, , 13 feb. , askanews, 'Mi fa piacere per gli italiani, devo dire la verità, poi questi ragazzi sono eccezionali, lavorano quattro anni per fare questo, siamo molto ...

Perché Gli atleti italiani sono “azzurri”? : È per via di uno dei colori della famiglia reale Savoia, in uso da molto prima della bandiera tricolore italiana The post Perché gli atleti italiani sono “azzurri”? appeared first on Il Post.

Esiste un progetto per gestire l’accoGlienza dei migranti (e dar lavoro aGli italiani) : Impossibile bloccare le migrazioni, ma con l’aiuto dell’Europa potremmo gestire l’accoglienza. Ma serve un progetto.

Il cardinale nigeriano : Abituarsi aGli italiani neri : Il cardinale nigeriano John Onaiyekan ne è sicuro: i cittadini italiani di colore saranno sempre di più. In un'intervista rilasciata a Tg2000 durante lo scorso fine settimana, l'arcivescovo di Abuja ha detto che: "l'Italia deve continuare a essere un paese libero dove tutti possono circolare senza paura, senza differenze per il colore della pelle. Avremo sempre piu' italiani neri. L'Italia deve cominciare ad ...

Alimenti - Coldiretti : per il 58% deGli italiani la pasta è simbolo del Made in Italy : Per quasi 6 italiani su 10 (58%) la pasta è il vero simbolo del Made in Italy nel mondo, seguita dall’olio extravergine d’oliva (19%) e dal vino (18%). E’ quanto emerge da un sondaggio Coldiretti/Ixè in occasione del pasta Day organizzato alla scadenza dei 180 giorni per l’entrata in vigore dei due decreti interministeriali sull’indicazione dell’origine obbligatoria del riso e del grano per la pasta in etichetta pubblicati sulla Gazzetta ...

Trezzano bronzo aGli italiani indoor per Previtali nei 200 metri : Mi hanno detto che nella diretta streaming anche Stefano Baldini , ex maratoneta e mezzofondista, oggi direttore sportivo delle nazionali giovanili, lo abbia elogiato apertamente'.

OLIMPIADI INVERNALI 2018 - PYEONGCHANG/ Risultati live - medaGliere e italiani : Hirscher oro nella combinata! : OLIMPIADI INVERNALI PYEONGCHANG 2018: Risultati live, programma e italiani in gara. Oggi 13 febbraio otto finali per il medagliere: occhio a Fontana e Pellegrino(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 08:48:00 GMT)