Genoa | guai per Ballardini | le ultime dopo l’allenamento

Juventus - no al Genoa per il prestito di Bentancur : l’uruguaiano rimane a Torino : Juventus, no al Genoa per il prestito di Bentancur: l’uruguaiano rimane a Torino Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, NO AL Genoa PER IL prestito DI Bentancur – La Juventus è molto vicina al talento del Genoa Pietro Pellegri. Il club bianconero ha già raggiunto l’accordo con il club di Enrico Preziosi, ma altri affari potrebbero ...

Pagelle/ Juventus-Genoa (1-0) : Fantacalcio - i voti della partita. Douglas c’è - Higuain no (Serie A 2017-2018) : Pagelle Juventus Genoa: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A. I protagonisti, i migliori e i peggiori allo Stadium: tutti i giudizi sul match della 21^ giornata(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 09:11:00 GMT)

Higuain - selfie con le sue donne prima di Juventus-Genoa : TORINO - Qual è il segreto per iniziare al meglio questa seconda metà di stagione? Gonzalo Higuain non ha dubbi: la famiglia. Con le vacanze in Argentina durante la sosta, il Pipita ha ricaricato le ...

La sfida di Higuain. Un gol al Genoa per sfatare un tabù : L'ultima rete al San Paolo il 1º dicembre: digiuno record da quando è alla Juve Cinque partite senza gol in campionato, l'ultima esultanza al San Paolo il primo dicembre. Erano passati soltanto ...

Genoa - guai giudiziari per Taarabt : ecco cosa è successo : Il Genoa è al lavoro per preparare la gara di campionato contro il Benevento, scontro fondamentale per la salvezza. Nel frattempo arrivano piccoli guai giudiziari per Taarabt come riporta il Secolo XIX, il calciatore in causa per un vecchio debito, la Aldermore Bank avrebbe richiesto un pignoramento sugli stipendi del calciatore. Si tratta di un debito di circa 78mila euro che la società ha deciso di saldare direttamente per tutelare il proprio ...

PAGELLE / Juventus-Genoa (2-0) : i voti della partita. Higuain decisivo anche dalla panchina (Coppa Italia) : Le PAGELLE di Juventus Genoa: i voti a tutti i protagonisti scesi in campo nella partita dell'Allianz Stadium, che si è giocata per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2017-2018(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 19:39:00 GMT)

Video/ Juventus Genoa (2-0) : highlights e gol della partita. Parla Higuain (Coppa Italia ottavi) : Video Juventus Genoa (risultato finale 2-0): gli highilghts e i gol della partita che si è giocata all'Allianz Stadium, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 11:04:00 GMT)

Coppa Italia - Juventus-Genoa 2-0 : Dybala e Higuain si regalano i quarti con il Torino : Torino - C'è un ghiaccio che a 0 gradi invece di formarsi si scioglie: è il ghiaccio in cui erano rimasti intrappolati da un mese (Sampdoria-Juventus 3-2) i gol di Paulo Dybala . Tornato titolare dopo ...

Coppa Italia 2018 - Juventus-Genoa 2-0 : decidono Dybala e Higuain - derby col Torino ai quarti di finale! : La Juventus si è qualificata ai quarti di finale della Coppa Italia 2018: i bianconeri hanno sconfitto il Genoa per 2-0 e al prossimo turno se la dovranno vedere contro il Torino, oggi pomeriggio capace di eliminare la Roma. Si materializza così un caldissimo derby contro i granata: tutti in campo all’Allianz Stadium il prossimo 3 gennaio, in palio la semifinale del torneo che gli uomini di Max Allegri hanno vinto negli ultimi tre anni. La ...

Coppa Italia - Highlights Juventus-Genoa 2-0 : Dybala e Higuain regalano i quarti ai bianconeri (VIDEO) : Coppa Italia, Highlights Juventus-Genoa 2-0: Dybala e Higuain regalano i quarti ai bianconeri (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Coppa Italia, Juventus-Genoa 2-0 Highlights- La Juventus, dopo aver stracciato il Bologna in campionato, scende in campo per sfidare il Genoa in Coppa Italia. All’Allianz Stadium, i bianconeri vincono per 2 a 0 con i ...