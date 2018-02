GENITORE PICCHIA PROF DEL FIGLIO Chi ha seminato buonismo ora raccoglie video & botte

Foggia - GENITORE PICCHIA prof del figlio dopo rimprovero/ Vicepreside "non ho reagito - lezione per gli alunni" : Foggia, genitore picchia il professore e Vicepreside del figlio: ultime notizie sulla Scuola Media 'Murialdo', 'non ho reagito per esempio ad alunni'.

Foggia - GENITORE PICCHIA prof del figlio dopo rimprovero/ Vicepreside “non ho reagito - lezione per gli alunni” : Foggia, genitore picchia il professore e Vicepreside del figlio: ultime notizie sulla Scuola Media "Murialdo", parla il docente Pasquale Diana, "non ho reagito per dare esempio agli alunni"(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 18:50:00 GMT)

GENITORE PICCHIA vicepreside - 30 giorni di prognosi : Ha riportato 30 giorni di prognosi il vicepreside della scuola secondaria di I grado 'L.Murialdo' di Foggia colpito sabato scorso alla testa e all'addome da pugni dati dal Genitore di un alunno che il ...

Foggia - figlio rimproverato - GENITORE PICCHIA il vicepreside : ricoverato con trauma cranico e addominale : Il vicepreside di una scuola di Foggia è stato aggredito dal genitore di un alunno e ora si trova ricoverato con trauma cranico e addominale. È successo sabato 10 febbraio nell’istituto secondario di I grado “L. Murialdo” della città pugliese: il genitore è entrato nell’edificio al suono della campanella e, confondendosi tra gli studenti, è riuscito ad eludere la vigilanza dei collaboratori scolastici, per poi avventarsi ...

FOGGIA - GENITORE PICCHIA PROF VICEPRESIDE DEL FIGLIO/ Ultime notizie : la preside - "aggressione cruenta" : FOGGIA, GENITORE PICCHIA il PROFessore e VICEpreside del FIGLIO: Ultime notizie sulla Scuola Media "Murialdo", 30 giorni di prognosi per il docente. "Lo aveva rimproverato in classe"(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 13:38:00 GMT)

Figlio rimproverato - GENITORE PICCHIA vicepreside : trenta giorni di prognosi : In città (e non solo) la notizia ha fatto rumore. Rimprovera e allontana un alunno perché all'uscita di scuola spingeva le compagne in fila davanti a lui, rischiando di farle cadere: il giorno dopo...

Foggia - GENITORE PICCHIA vicepreside dopo rimprovero al figlio : Foggia, genitore picchia vicepreside dopo rimprovero al figlio Il docente è stato aggredito il giorno dopo un richiamo all'alunno. Lo studente avrebbe spintonato i compagni all'uscita. L'indomani il padre si è scagliato contro il prof, colpendolo con pugni al volto e all'addome. Per lui prognosi di 30 ...

Foggia - GENITORE PICCHIA prof vicepreside del figlio/ Ultime notizie : lo aveva rimproverato a scuola : Foggia, genitore picchia il professore e vicepreside del figlio: Ultime notizie sulla scuola Media "Murialdo", 30 giorni di prognosi per il docente. "Lo aveva rimproverato in classe"(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 12:25:00 GMT)