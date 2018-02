Gasperini | ' Non ho mai allenato una big L' Inter? Mica era una grande squadra!'

Gasperini - non trascuriamo il campionato : ANSA, - ZINGONIA , BERGAMO, , 9 FEB - Prima della serata della gloria, l'anticipo di sabato all'ora dell'aperitivo. Sospesa tra un campionato in crescendo e l'appuntamento clou sulla ribalta ...

VIDEO/ Atalanta-Juventus (0-1) : highlights e gol. Gasperini : non siamo tagliati fuori (Coppa Italia) : VIDEO Atalanta Juventus (risultato finale 0-1): gli highlights e i gol della partita per l'andata della semifinale di Coppa Italia. Miracolosa parata di Buffon su Papu Gomez.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 12:01:00 GMT)

Coppa Italia - alla Juventus basta Higuain contro l’Atalanta ma la qualificazione non è chiusa : la squadra di Gasperini ha abituato a grandi imprese… : Si è conclusa l’andata della semifinale di Coppa Italia, importante prova di forza della Juventus sul campo dell’Atalanta in attesa della gara di domani tra Milan e Lazio. La squadra di Massimiliano Allegri era reduce dal non entusiasmante successo sul campo del Chievo mentre quella di Gasperini dal netto successo in trasferta contro il Sassuolo. La Juventus mette subito le cose in chiaro e passa subito in vantaggio dopo appena 3 ...

Gasperini - gol Mertens?Non mi convincono : (ANSA) - ZINGONIA, 26 GEN - "Hanno tentato di spiegarmi che il gol era valido e che esiste la tolleranza di tre centimetri, ma io nelle riunioni di Lega del lunedì con Rizzoli e gli arbitri non ho mai ...

Gasperini shock : “non posso più rimanere all’Atalanta - ecco cosa è successo” : L’Atalanta sta disputando una stagione veramente importante, grande merito di Gasperini che ha dimostrato di essere da big. Il tecnico domani festeggerà il 60esimo compleanno, intervista clamorosa riportata da ‘L’Eco di Bergamo’ e che apre nubi sul futuro: “Grazie per gli auguri, ma i 60 mi fanno male. Certo, li festeggio. Ma felice no. Ho così tanti appuntamenti che venerdì ne avrò 65 di anni! E sempre a tavola, è ...

Atalanta - Gasperini : 'Il gol? Accettabile solo se non ci fosse il Var' : 'In questo match non abbiamo avuto la stessa lucidità e velocità d'esecuzione rispetto al solito: siamo stati più lenti e un pò appannati - ha spiegato ai microfoni di Premium Sport -. Poi la gara è ...

Atalanta - il dg Marino : 'Liverpool su Gomez? Non c'è niente. Gasperini imprescindibile' : Prima della sfida tra Atalanta e Napoli ha parlato il direttore generale dei nerazzurri Umberto Marino. Queste le sue parole a Premium Sport : 'Gasperini sarà blindato? Per il nostro progetto il mister è imprescindibile. E' uno spettacolo vederlo lavorare e vedere i risultati che porta. Noi siamo contentissimi di averlo e lui è molto ...

Gasperini : “Non dobbiamo pensare ai precedenti. Dovremo rendere difficile la partita al Napoli” : Vigilia di campionato in casa Napoli. Il cammino della capolista riprenderà da Bergamo e dalla sfida con la bestia nera Atalanta. Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini ha presentato il match dell’Atleti Azzurri d’Italia: “Domani le gare passate non significheranno nulla. Dovremo giocare con determinazione perché per noi il campionato è fondamentale. […] L'articolo Gasperini: ...

Atalanta - Gasperini : “Petagna non giocherà - deve ritrovare motivazioni” : Atalanta, Gasperini: “Petagna non giocherà, deve ritrovare motivazioni” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... NAPOLI-Atalanta – “In questo momento Petagna deve ritrovare la condizione e le motivazioni giuste, perché è in difficoltà. Non può entrare in campo con la squadra in 10 come ha fatto contro la Roma”. Alla vigilia della sfida ...

Serie A Atalanta - Gasperini : "Petagna non gioca : deve ritrovare motivazioni" : BERGAMO - "In questo momento Petagna deve ritrovare la condizione e le motivazioni giuste, perché è in difficoltà. Non può entrare in campo con la squadra in 10 come ha fatto contro la Roma" . Alla ...

