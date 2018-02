Fuga di gas a Sori | una strada chiusa

Pisa : perde il controllo dell’auto e provoca una Fuga di gas metano : Intervento dei vigili del fuoco di Pisa la scorsa notte a Migliarino, in via Mazzini, per una fuga di gas. Un giovane ha perso il controllo dell’auto ed è andato a sbattere contro un tubo di adduzione del gas metano. I pompieri hanno provveduto a tamponare la fuga in attesa del personale dell’azienda di gestione del gas metano che, giunta sul posto, ha riparato il danno. Sul posto anche i carabinieri. Non si segnalano danni a ...

Morì a Olbia per una Fuga di gas - in quattro a giudizio : La casa crollata a causa di una perdita dalla condotta cittadina. Nell'aprile 2015 ad Olbia la signora Michelina Ena , 84 anni, stava andando ad accendere il fuoco per preparare la colazione, quando l'...

Marte - atmosfera “movimentata” : scoperta correlazione tra tempeste di polvere e “Fuga” dei gas : Perturbazione in vista sul Pianeta Rosso: il ‘meteo’ marziano, infatti, prevede l’arrivo di un’intensa bufera di polvere per l’estate prossima, un evento che suscita grandi aspettative nella comunità scientifica. La possibilità di studiare questo fenomeno, impiegando le varie sonde in orbita intorno al corpo celeste, consentirebbe appunto di approfondire un particolare processo che mette in relazione tempeste e perdita dei ...

Fuga di gas a Barge : ora sicura l'area della colonnina tranciata da un'auto : Sarebbe stata un'auto a urtare una colonnina del gas a Barge, in provincia di Cuneo, provocando la fuoriuscita di gas. Sul posto, attorno alle 7,30 di oggi (mercoledì 24 gennaio), per interrompere la ...

Fuga di gas a Londra - migliaia di evacuati e traffico in tilt : migliaia di evacuati e traffico in tilt a Londra a causa di una Fuga di gas. Sono state circa 1.450 le persone evacuate da un nightclub e da un albergo nel West End. Lo hanno riferito fonti dei vigili del fuoco, secondo cui l’allarme è scattato poco dopo le due, a Craven Street, nel cuore turistico della capitale britannica. Tutte le strade vicine sono state chiuse, come la stazione della metropolitana di Charing Cross, “per ...

Melegnano - Fuga di gas : evacuata scuola con 270 bambini/ Ma era odorizzante fuoriuscito da un cantiere vicino : Melegnano, fuga di gas: evacuata scuola con 270 bambini. Poi si scopre che era odorizzante fuoriuscito da un cantiere vicino: falso allarme. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 18:50:00 GMT)

Fuga gas - evacuati 270 bambini a Milano : Una scuola di Melegnano, comune alle porte di Milano, è stata evacuata per una sospetta Fuga di gas. Circa 270 bambini sono stati fatti uscire dall'edificio, situato in via Lazio. Sul posto, si ...