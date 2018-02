Frontex e i migranti | il numero di arrivi torna a crescere Il Viminale smentisce

Migranti - Frontex : in Italia gli arrivi tornano a salire : "Il numero di Migranti arrivati in Italia attraverso la rotta del Mediterraneo centrale a gennaio è salito a oltre 4.800, il doppio rispetto al mese precedente, quando le attività dei trafficanti ...

Migranti Frontex : Crescono gli arrivi in Italia. Ma rispetto al 2017 c'è calo del 50% : Non si ferma l'ondata di sbarchi sul nostro Paese. Frontex ha infatti rilevato un incremento degli arrivi proprio a gennaio. Il tutto percorrendo la solita rotta nel Mediterraneo. I dati forniti parlano chiaro: "Il numero di Migranti arrivati in Italia attraverso la rotta del Mediterraneo centrale a gennaio è salito a più di 4800, il doppio rispetto al mese precedente, quando le attività di contrabbando sono state rallentate da ...

Migranti - Frontex : “Arrivi tornano a salire A gennaio 4.800 - il doppio di dicembre” : “Il numero di Migranti arrivati in Italia attraverso la rotta del Mediterraneo centrale a gennaio è salito a più di 4.800, il doppio rispetto al mese precedente, quando le attività di contrabbando sono state rallentate da combattimenti vicino alle aree di partenza e dalle cattive condizioni meteorologiche. Il totale mensile è approssimativamente in linea con gennaio dello scorso anno“. Lo si legge in una nota di ...

Non è proprio vero che Frontex smetterà di portare i migranti in Italia : Potreste averlo letto a proposito della nuova operazione che sostituirà Triton: in realtà le cose non cambieranno più di tanto The post Non è proprio vero che Frontex smetterà di portare i migranti in Italia appeared first on Il Post.

Migranti - al via Themis : dopo Triton - nuova operazione Frontex : La missione Frontex per gli sbarchi di Migranti che parte oggi avrà un mandato più ampio di prima, ridotta zona operativa dell'Italia. La novità più importante riguarda il fatto che le persone soccorse dovranno essere fatti sbarcare nel porto più vicino al punto in cui è stato effettuato il salvataggio in mare

Migranti - cade l'obbligo di portarli tutti in Italia : al via la nuova missione Frontex : Addio all’obbligo di portare i Migranti soccorsi in mare tutti e soltanto in Italia. Dopo sei lunghi mesi di trattativa continua, l’Italia incassa la fine dell’operazione europea Triton con la sua clausola "...

Migranti - Frontex lancia nuova operazione : Themis sostituisce Triton : Con la nuova missione i profughi soccorsi nel Mediterraneo dovranno essere portati nel porto più vicino. Il Viminale plaude: "Ci saranno più controlli che contrasteranno i tentativi dei terroristi di arrivare in Europa"