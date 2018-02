FRANCESCO MONTE E CECILIA RODRIGUEZ Ignazio Moser al il tapiro d' oro

FRANCESCO MONTE e Cecilia - un grande bluff? Quel brutto sospetto Video : #Francesco Monte non sembra avere pace dopo L'#Isola dei Famosi e la 'coltellata' di #Eva Henger. Dopo lo scandalo droga che lo ha travolto a pochi giorni dal suo arrivo, ecco l'ennesima accusa. Ad accendere la miccia Valerio Staffelli, che ha beccato il ragazzo proprio sotto il palazzo in cui abitano Cecilia Ridriguez e Ignazio Moser. I dubbi dell'inviato di Striscia la Notizia sono Quelli della parte più maliziosa del pubblico, convinta che in ...

‘’Sono pentita…’’. Canna gate all’Isola dei famosi - Eva Henger lancia l’appello a FRANCESCO MONTE : accuse - difese e colpi bassissimi : ”Sono pentita. Non di aver detto la verità, ovviamente. Anzi, rivendico questa mia scelta. A posteriori, però, dando ragione ad Alessia (Marcuzzi, ndr), avrei agito in un altro modo”. Così Eva Henger torna a parlare dello scandalo che ha scatenato all’Isola dei famosi dove ha denunciato l’uso di marijuana da parte di Francesco Monte, che si è poi ritirato dal gioco ed è tornato in Italia per respingere le accuse. ...

FRANCESCO MONTE torna all'Isola 2018 per Paola Di Benedetto? : Francesco Monte tornerà all'Isola dei famosi 2018? Per Paola Di Benedetto lo farebbe, anche di corsa a quanto pare! Avete letto non bene, ma benissimo, perché il feeling tra i due non sembra essersi interrotto nonostante lui abbia abbandonato il reality show e se lei non ha dimenticato di salutarlo durante la diretta di lunedì scorso, lui non ha nascosto che Paola, la Madre Natura del programma, sarebbe un motivo valido per tornare sull'Isola, ...

Eva Henger : “FRANCESCO Monte? Se ammette di aver sbagliato sono felice di far pace con lui. Giusto dire la verità” : Eva Henger torna a parlare (anche) di Francesco Monte in un’intervista a Chi, in edicola da mercoledì 14 febbraio. Ecco le nuove dichiarazioni sul “canna-gate” all’Isola dei famosi. Eva Henger: “sono pentita… di non aver parlato subito” “sono pentita. Non di aver detto la verità, ovviamente. Anzi, rivendico questa mia scelta. A posteriori, però, dando […] L'articolo Eva Henger: ...

“Ecco perché FRANCESCO MONTE era sotto casa di Cecilia Rodriguez”. Tapiro d’oro con colpo di scena per il naufrago - beccato da Valerio Staffelli vicinissimo alla ex. La voce si è sparsa subito : ritorno di fiamma in corso? “Vi dico tutta la verità” : Il canna-gate all’Isola dei Famosi è ancora in piedi, tanto che Francesco Monte, che si è autoeliminato dal reality, ha già ricevuto il Tapiro d’oro dalle mani di Valerio Staffelli, l’inviato di Striscia la Notizia che consegna l’ambita statuetta ai vip. La settimana scorsa, per la cronaca, l’onore era spettato a Eva Henger, la ex naufraga dell’Isola eliminata al televoto pochi minuti dopo ...

Ignazio Moser riceve il tapiro da Striscia dopo FRANCESCO Monte : Striscia la Notizia: Ignazio Moser attapirato dopo Francesco Monte Ignazio Moser ha ricevuto un inedito tapiro da Valerio Staffelli, dopo che ieri sera è andata in onda su Striscia la consegna del medesimo oggetto a Francesco Monte. L’ex ciclista si è guadagnato il tapiro dopo che l’inviato del tg satirico ha sorpreso i due ex amanti insieme nella medesima via, mentre cercavano di scappare dalle telecamere. Cosa ci facevano ...