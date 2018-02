Formula E | per Audi Sport Abt è giunta l' ora di dare Gass

Nel 2017 - +9 - 3% dei prestiti personali. Cessione del quinto la Formula più amata : Il mercato dei prestiti ha trovato nel 2017 un anno davvero ricco di notizie positive: questo perché i dati registrati nei passati 12 mesi hanno reso chiaro quanto gli italiani amino questo comparto. Le richieste di prestiti personali hanno infatti visto un aumento del +9,3%: un valore già di suo notevole, ma che è stato […] L'articolo Nel 2017, +9,3% dei prestiti personali. Cessione del quinto la formula più amata sembra essere il primo ...

Nissan - A Ginevra la monoposto elettrica per la Formula E : La Nissan presenterà questa sera alle 20.00 con una diretta Facebook (clicca qui per seguirla) i primi dettagli del suo nuovo programma riguardante la Formula E. A rappresentare la Casa giapponese sarà l'ambasciatrice dei veicoli elettrici e candidata agli Oscar Margot Robbie, già protagonista del lancio della nuova Leaf. La livrea della monoposto elettrica, che sarà impegnata nella Stagione 5 del campionato con la nuova generazione di ...

Formula Uno : tutte le novità per il 2018 : I cambiamenti della passata stagione hanno visto monoposto più larghe e veloci. Quest'anno le modifiche - che saranno relativamente poche, ma non di scarsa importanza - interessano aerodinamica, sicurezza e motori. Regolamento tecnico: T-wing e pinne sul cofano motore fuori legge. Obbligatoria la protezione dell'abitacolo #halo. Proibiti i sistemi meccanici sospensioni che possono alterare l'efficienza aerodinamica durante un giro. Regolamento ...

Formula1 Ferrari - acceso il motore per la monoposto 2018 : A qualche giorno di distanza dalla Mercedes, che ha già fatto sentire il rombo del suo propulsore per la stagione 2018, anche la Ferrari alza la voce. Come riportato da Motosport, infatti, a Maranello ...

Formula Uno : tutte le novità per il 2018 : I cambiamenti della passata stagione hanno visto monoposto più larghe e veloci. Quest'anno le modifiche - che saranno relativamente poche, ma non di scarsa importanza - interessano aerodinamica, sicurezza e motori. Regolamento tecnico: T-wing e pinne sul cofano motore fuori legge. Obbligatoria la protezione dell'abitacolo Halo. Proibiti i sistemi meccanici (sospensioni) che possono alterare l'efficienza aerodinamica durante un ...

Formula 1 senza ombrelline - al loro posto i bambini. Todt : 'Esperienza favolosa per tutti loro' : E si tratta dei migliori piloti al mondo. Sarà un'Esperienza indimenticabile per loro e le loro famiglie ". Già, famiglie, perché proprio i piccoli piloti saranno accompagnati da mamma e papà che ...

F1 - Quanto pagano le squadre per partecipare al campionato 2018 di Formula 1? : Il team campione del mondo deve inoltre pagare $ 6194 aggiuntivi , ' 4958, per ogni punto ottenuto alla fine del 2017 , la Mercedes ne ha totalizzati 668, mentre tutte le altre squadre a partire ...

Highlights Formula E ePrix Santiago del Cile - la cronaca della gara giro per giro. Il trionfo di Vergne - il disastro Di Grassi : Ennesima delusione per l'ex campione del Mondo FE , già costretto a partire in tredicesima posizione nella griglia per via di una penalità, in questa travagliata stagione, in cui si ritrova ...

Formula 1 - Barrichello in ospedale per un problema vascolare. Il pilota : 'Sto meglio' : L'ex pilota di Formula 1 Rubens Barrichello si sta riprendendo in ospedale dopo un problema vascolare. In un video pubblicato sui social media, il 45enne pilota brasiliano ha dichiarato di essere ...

Formula 1. Rivoluzione per i Gran premi : gare alle 15.10 : La nuova stagione di Formula Uno porta diverse novità ad iniziare dal nuovo orario di partenza dei Gran premi per la

Formula 1 - novità per i GP europei con start alle 15 : 10. Tutta la stagione live solo su Sky Sport : Novità nell'orario di partenza dei Gran premi di Formula 1 per la stagione 2018. Quelli in Europa non scatteranno più alle tradizionali 14, ma alle 15:10. Come per il taglio delle 'grid girls', anche questa novità è stata voluta dalla nuova proprietà statunitense targata Liberty Media. Alcune emittenti vanno in onda proprio allo scoccare dell'ora, quindi, si perdono la tensione che caratterizza i minuti prima ...

Formula E - Ecco l'avveniristica monoposto per la quinta stagione : stato svelato oggi il nuovo, futuristico design delle monoposto di Formula E. Dopo una serie di teaser che hanno contribuito a innalzare la curiosità degli appassionati, sui canali social della serie full electric sono finalmente state diffuse le immagini ufficiali di questa nuova generazione di vetture.Un nuovo capitolo. La quinta stagione della Formula E, che prenderà parte il prossimo dicembre, rappresenterà una svolta epocale per una ...

Calciomercato Inter - oggi blitz a Parigi per Pastore : Formula e cifre per convincere il Psg : Calciomercato Inter – L’Inter è reduce dal deludente pareggio rimediato sul campo della Spal. Il crollo dei nerazzurri da dicembre ad oggi è preoccupante e non solo dal punto di vista dei risultati. Il gioco latita, gli avversari sembrano aver preso le contromisure agli esterni di Spalletti (Candreva e Perisic) che ad inizio di stagione erano un punto di forza della squadra. L’arrivo di Rafinha non può bastare, per questo si ...

Calciomercato - Napoli insiste per Politano : si tratta su Formula : Un pressing di mercato sempre più insistente, Napoli che ha il nome di Matteo Politano in cima alla lista dei dei rinforzi per gennaio e proverà fino all'ultimo momento disponibile a regalare il ...