Ford EcoSport | compattezza e solidità

Ford EcoSport - per l’ultima arrivata la frontiera è lo spazio – FOTO : La filiale italiana di Ford ha scelto il Centro Spaziale del Fucino (L’Aquila) – il più grande teleporto del mondo per usi civili – per presentare alla stampa italiana la nuova Ecosport: fondato nel 1963, conta oggi 170 antenne e 370 mila mq di superficie. Le attività svolte dalla Centro spaziano dalle telecomunicazioni ai servizi televisivi e multimediali, dall’osservazione della Terra al controllo e gestione satelliti. ...