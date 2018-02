VIDEO Arianna Fontana oro nei 500 short track - Pellegrino argento nel fondo : Ecco il primo oro per l'Italia alle Olimpiadi di PyeongChang. Con una grandissima finale Arianna Fontana ha conquistato la medaglia d'oro nei 500 short track delle Olimpiadi. L'italiana, portabandiera ...

Giochi : Fontana primo oro all'Italia nei 500 metri. Pellegrino argento nel fondo : La portabandiera azzurra ha vinto al fotofinish battendo la olandese Van Kerkhof. Straordinaria prestazione anche dell'azzuro nello sprint in tecnica classica di sci nordico, secondo solo al novegese ...

Fontana 500 metri d'oro "Meglio dei sogni" : La ribelle del ghiaccio si prende un altro trofeo e stavolta arriva all'oro. Dal 2006 Arianna Fontana non gira mai a vuoto, implacabile. Ha fatto ruotare la bandiera nella notte dell'inaugurazione, travolta dai brividi, poi ha ritrovato la concentrazione: «modalità gara», come la chiama lei, pronta per graffiare sul ghiaccio e quando arriva la vitt...

Giochi : Fontana regala il primo oro all'Italia nei 500 metri. E Pellegrino argento nel fondo : La portabandiera azzurra ha vinto al fotofinish battendo la olandese Van Kerkhof. Straordinaria prestazione anche dell'azzuro nello sprint in tecnica classica di sci nordico, secondo solo al novegese ...

Olimpiadi 2018 : Arianna Fontana è d’oro nello short track 500 m : L’azzurra batte la coreana (poi squalificata) al fotofinish per 22 cm: è la medaglia n.116 per l’Italia ai Giochi olimpici invernali. Fondo sprint: pellegrino in finale

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Arianna Fontana d’ORO nei 500 metri!!! Confortola ai quarti di finale dei 1000 metri - eliminati Valcepina e Dotti : Emozioni ed ancora emozioni in questa giornata di gare di Short track a Cinque Cerchi alla Gangneung Ice Arena. Riviviamo quanto avvenuto sul ghiaccio olimpico di PyeongChang (Corea del Sud) in un 13 febbraio che ci rimarrà nel cuore e nel cervello. 500 metri femminili Arianna Fontana è oro! Una gara da brividi e 500 metri da consegnare alla storia dello sport italiano. Una prestazione da urlo per la nostra portabandiera. Pronti, via ed è subito ...

