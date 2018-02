Firmato accordo recupero Basilica Norcia

Ideal Standard - Firmato l’accordo : salvi 300 lavoratori. “Nella nuova azienda produrranno sanpietrini con gli scarti” : Sono salvi i quasi 300 lavoratori dell’Ideal Standard in provincia di Frosinone. “È stato firmato l’accordo tra le società e Saxa Gres per rilevare l’impianto in continuità aziendale, quindi con tutti i lavoratori e con un piano di investimenti supportato da Governo e Regioni per 30 milioni di euro“. L’annuncio è arrivato dal ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, al termine del tavolo sulla vertenza. I ...

