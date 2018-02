Filippo Nardi Scuse al figlio Zachary e all' ex Benedetta Lite con Cecilia Capriotti

“Mio figlio…”. Isola dei Famosi - Filippo Nardi parla di lui e crolla. Scoppia a piangere durante un momento di confidenze con Rosa Perrotta. E rivela un retroscena che riguarda Zack - 16 anni : Anche Filippo Nardi a poche settimane dall’inizio dell’Isola dei Famosi è diventato malinconico e nostalgico. La lontananza dagli affetti, da casa, fa questo effetto anche sui naufraghi ‘più tosti’ come l’ex gieffino che, forse più degli altri, è sempre agguerrito e in prima linea quando c’è da fare qualcosa. Giò la scorsa settimana, durante la terza diretta del reality, Alessia Marcuzzi ha provato a ...

Filippo Nardi scrive una lettera all’Isola : il pensiero per l’ex : Isola dei Famosi: Filippo Nardi pensa all’ex compagna Tempo di malinconia all’Isola dei Famosi. Mai come quest’anno il reality condotto da Alessia Marcuzzi ha permesso ai suoi protagonisti di scavare nei loro sentimenti. In queste settimane Filippo Nardi, Bianca Atzei e Nadia Rinaldi (uscita la scorsa settimana dal gioco), hanno fatto un bilancio di vita all’Isola 13. Come riportato da sito Isola.mediaset.it, l’ex ...

Isola dei Famosi - Filippo Nardi : "Craig ha visto il mio angelo" : Ancora prima che iniziasse l' Isola dei Famosi , il sensitivo Craig Warwick aveva rivelato alla produzione del programma che vedeva alcuni angeli vicino ai naufraghi. E dopo aver parlato di quello di ...

Isola 2018 - Craig Warwick ha parlato col fantasma del nonno di Filippo Nardi : Craig Warwick vede fantasmi sull'Isola dei famosi 2018, anzi lui li chiama angeli e stavolta avrebbe visto quello del nonno di Filippo Nardi. Nei giorni scorsi abbiamo ascoltato i racconti di altri naufraghi che si sono sentiti raccontare dall'uomo che parla con gli angeli dei dettagli che loro non gli avevano raccontato, mentre stavolta è toccato a Filippo; il naufrago ha poi confessato, davanti alla telecamera del confessionale, di essere ...

FRANCESCA CIPRIANI IN LACRIME/ Video : “Io vittima di bullismo”. Filippo Nardi nella bufera (Isola dei Famosi) : FRANCESCA CIPRIANI in LACRIME, Video: “Io vittima di bullismo”. Frase choc di Filippo Nardi all'Isola dei Famosi contro la naufraga. Rischia l'espulsione dal reality show? Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 19:50:00 GMT)

Filippo Nardi squalificato dall’Isola dei Famosi? : Filippo Nardi rischia di essere squalificato dalla tredicesima edizione de L’Isola Dei Famosi. Per quale motivo? L’uomo ha offeso pesantemente Francesca Cipriani. Sentite le parole tremende che le avrebbe rivolto! La tredicesima edizione de L’Isola Dei Famosi sta regalando ai telespettatori italiani tantissimi momenti di puro trash. Dopo l’episodio “droga” che ha comportato l’abbandono di Francesco Monte ...

Isola dei Famosi 2018 - Filippo Nardi vs Francesca Cipriani : Cecilia Capriotti smaschera il disc jokey : Tra i naufraghi serpeggiano malumori e la Capriotti rivela una frase di Nardi contro la bionda pupa.

'Da sopprimere' - la frase shock di Filippo Nardi contro Francesca Cipriani - arriva la squalifica? : FUNWEEK.IT - C'è nuovamente aria di bufera in Honduras: Filippo Nardi a L'Isola dei Famosi ha detto una frase shock contro Francesca Cipriani e le persone come lei: ora l'ex gieffino è a rischio ...

Isola dei Famosi - Filippo Nardi choc contro Francesca Cipriani : Quelle come lei bisognerebbe sopprimerle : All'Isola dei Famosi il clima si fa sempre più teso e non c'è proprio verso di fare andare d'accordo Cecilia Capriotti e Filippo Nardi.La showgirl, infatti, ha detto più volte di voler "smascherare" il naufrago. Cecilia Capriotti reputa Filippo "una persona arrogante, maleducata, instabile e cattiva" e proprio per questo ha fatto una confidenza a Amaurys Pérez. La naufraga dell'Isola ha ...

Filippo Nardi spaventa Cecilia Capriotti : la rivelazione sulla Cipriani : Isola dei Famosi: Cecilia Capriotti fa una rivelazione su Filippo Nardi E’ appena andata in onda una nuova puntata del daytime de L’Isola dei Famosi. E la clamorosa rivelazione fatta da Cecilia Capriotti ad Amurys Perez ha lasciato i numerosi telespettatori davvero senza parole. Cosa ha detto? La naufraga del reality show condotto da Alessia Marcuzzi, parlando della discussione avuta l’altra sera con Filippo Nardi, ha fatto una ...