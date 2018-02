Ferrari | entusiasmo alle stelle | le prime importanti indiscrezioni

calcioweb.eu

(Di martedì 13 febbraio 2018) Lasi prepara per l’inizio del campionato di Formula 1, si preannuncia una stagione avvincente con la Rossa che finalmente sembra la favorita per il titolo mondiale, le ultime modifiche alla monoposto potrebbero portare al sorpasso sulla Mercedes dal punto di vista della prestazione. Particolari che riguardano la power unit e che secondo quanto riporta Motorsport.com, avrebbe già raggiunto l’affidabilità per durare 7 Gran Premi. In base ai nuovi regolamenti, infatti, saranno solo 3 i propulsori che le scuderie potranno utilizzare dal 2018, incorrendo in sanzioni al momento dell’uso del quarto. Il propulsore 2018, almeno per ciò che riguarda i primi Gran Premi, sarà simile in termini di potenza a quello del 2017, mentre dovrebbe contare su un importante sviluppo nel corso del campionato. Uno sviluppo già programmato che dovrebbe consentire alladi compiere ulteriori ...