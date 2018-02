Federico Pellegrino Sci di fondo sprint | è argento! Italian Team | immenso Chicco

TG olimpico - edizione pomeridiana 13 febbraio : Arianna Fontana ci regala l’oro - Federico Pellegrino d’argento. Italia da urlo! : CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018 (foto Renzo Brico) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter

Arianna Fontana e Federico Pellegrino - capitani coraggiosi. Campioni veri nel momento che conta : La giornata odierna avrebbe rappresentato, nel bene o nel male, uno spartiacque per l’Italia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo i primi tre giorni con più ombre che luci, oggi calavamo gli assi, le pietre miliari della spedizione. Da veri capitani coraggiosi, Arianna Fontana e Federico Pellegrino non hanno tradito le attese, confermandosi patrimoni di inestimabile valore per lo sport italiano. Arianna Fontana va a medaglia ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - le pagelle di martedì 13 febbraio : Arianna Fontana perfetta - Federico Pellegrino non sbaglia. Discesisti rimandati : Un martedì 13 febbraio memorabile per l’Italia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Andiamo a scoprire le pagelle degli azzurri. Arianna Fontana, 10 E LODE: ha vinto tutto! L’oro olimpico era l’ultimo titolo mancante per la valtellinese, inseguito per un’intera carriera. Eguagliato il record di medaglie a cinque cerchi della cinese Meng Wang (6), che potrà essere ulteriormente migliorato nelle prossime gare, su ...

Federico Pellegrino - volata d’argento (con spaccata) a Peyongchang : Un argento, per due centesimi, a mezz’ora dall’oro. È perfetta la giornata azzurra a Peyongchang. Dopo il trionfo di Arianna Fontana nei 500 metri short track è toccato a Federico “Chicco” Pellegrino portare gloria ai colori azzurri alle Olimpiadi invernali con l’argento nello Sprint a tecnica classica dello sci di fondo. Un argento arrivato allo sprint davvero con il valdostano che ha allungato in spaccata per finire davanti ...

Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018 : il palmares e tutte le medaglie di Federico Pellegrino. Un campione che non sbaglia mai : Federico Pellegrino si è consacrato conquistando una pazzesca medaglia d’argento nella sprint a tecnica classifica delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il valdostano ha sconfitto Bolshunov in volata e si è dovuto inchinare solo al cospetto dell’inarrivabile Klaebo. Un risultato di assoluto prestigio per il valdostano che incrementa il proprio palmares, ormai degno di un fenomeno dello sci di fondo. Il campione del Mondo ...

Olimpiadi PyeongChang 2018 - Federico Pellegrino : “Un argento bellissimo - ho fatto quello che dovevo. Ora altre 2 carte da medaglia : divertiamoci!” : Federico Pellegrino si è letteralmente scatenato nella sprint di sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 e ha conquistato un’incredibile medaglia d’argento battendo Bolshunov in volata. L’azzurro non stava più nella pelle dopo aver conquistato il primo alloro olimpico e ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni della Rai: “E’ stato bellissimo perché alla fine ho eseguito quello che pensavo e ...

