Fedeli o no? L' identikit del traditore

Contratto scuola rinnovato : le dichiarazioni della Fedeli : Come abbiamo già avuto modo di esplicare nei precedenti articoli, è stato finalmente firmato nuovo Contratto scuola riguardante i docenti e il personale ATA. Il ministro dell’istruzione Valeria Fedeli, durante la sua recente partecipazione al convegno ‘Parole e scuola‘ organizzata dall’università Cattolica di Milano, ha espresso la sua piena soddisfazione per quanto avvenuto. Il ministro […] L'articolo Contratto ...

“Sono in viaggio verso casa…”. La lettera choc di papa Benedetto XVI. Le strazianti parole di Ratzinger - la tristezza dei Fedeli : L’undici febbraio di 5 anni fa c’erano le nuvole su Roma. Un temporale. Un fulmine che centra la basilica di San Pietro. Un simbolo per chi ci crede, un segnale per chi si sforza sempre di guardare un po’ oltre anche quando, dietro lo steccato, c’è esattamente quello che la realtà vuole che ci sia e non i nostri desideri. papa Ratzinger si dimise in un giorno di pioggia. Via dalla politica. Incapace di arginare la corruzione del clero ed ...

Papa : omelie brevi o i Fedeli escono per fumarsi una sigaretta : Città del Vaticano, 7 feb. , askanews, 'Chi tiene l'omelia deve compiere bene il suo ministero, quello che predica, il sacerdote o il diacono o il vescovo, offrendo un reale servizio a tutti coloro ...

Papa : Bisogna fare omelie brevi. I Fedeli escono a fumare : È una vera e propria lezione quella che Papa Francesco ha tenuto questa mattina in Aula Nervi, dove durante l'udienza generale ha chiesto ai sacerdoti di calibrare le omelie durante la Messa, per evitare che i fedeli si annoino."Chi fa l'omelia deve essere conscio che non sta facendo una cosa propria, sta predicando. L'omelia deve essere ben preparata, breve", dice il Pontefice, che aggiunge anche molto ...

PD - tra volti nuovi e Fedelissimi di Renzi : “Un governo con B? Vediamo i numeri”. Ma Siani : “Se serve al paese…” : Nelle fila del Pd il tema delle larghe intese genera ancora qualche imbarazzo per qualcuno. Se c’è chi si ritrae inorridito davanti alla sola ipotesi, c’è chi si dimostra più aperto al ‘male necessario’. Il più possibilista tra i candidati dem è Paolo Siani: “Per quanto riguarda le larghe intese credo che il paese venga prima di tutto”. L'articolo PD, tra volti nuovi e fedelissimi di Renzi: “Un ...

Fedeli - onorificenza a prof sfregiata : ANSA, - ROMA, 5 FEB - La Ministra dell'Istruzione, Valeria Fedeli ha incontrato al Miu la professoressa Franca Di Blasio, la docente che insegna italiano e storia all'Istituto superiore professionale ...

Roma. Fedeli : bimbi a scuola senza vaccino? Raggi applichi legge : Roma – Fedeli: sindaca Raggi a conoscenza della legge sui vaccini. Deve farla rispettare Roma – Queste le parole di Valeria Fedeli, ministra dell’Istruzione, a... L'articolo Roma. Fedeli: bimbi a scuola senza vaccino? Raggi applichi legge su Roma Daily News.

Truffe ai Fedeli dopo la messa - palermitano arrestato nel Catanzarese : Dialettica brillante, profonde conoscenze del mondo ecclesiastico, padronanza dell'ambito del volontariato. Tutte "armi" che utilizzava per guadagnarsi la fiducia dei fedeli, solitamente anziani, ...

Milano - il ministro Fedeli : «Alt al Politecnico in inglese - la sentenza cambia i piani» : «Ci aspettavamo questa sentenza del Consiglio di Stato sui corsi in inglese, coerente rispetto a quella della Corte Costituzionale. Il Politecnico adesso dovrà cambiare, dovrà riequilibrare il piano ...

Virginia Raggi scrive a Lorenzin e Fedeli : "Bimbi non vaccinati possono andare a scuola" : La sindaca di Roma Virginia Raggi ha scritto al ministro della Salute Beatrice Lorenzin, al ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli, al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e al presidente dell'Anci Antonio Decaro per informarli della mozione, approvata all'unanimità dall' Assemblea Capitolina, riguardo alla necessità di rispettare la continuità didattica ed educativa per tutti gli alunni non ancora ...

