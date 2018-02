Facebook | il nuovo sistema che scopre se sei ricco o povero

Facebook Messenger e Instagram presentano nuovo funzioni per gli appassionati : Facebook Messenger sta testando la possibilità di aggiungere una emoji all'immagine del proprio profilo, per esprimere il proprio stato d'animo quasi in tempo reale. Nel frattempo Instagram sta testando la possibilità di ricondividere i post di altri utenti sulle proprie storie. L'articolo Facebook Messenger e Instagram presentano nuovo funzioni per gli appassionati è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Attenzione alla catena sul nuovo algoritmo Facebook : bufala o post di sole 25 persone? : Sta girando in questi giorni una nuova catena sui social, compresa un'app come Whatsapp, in merito al nuovo algoritmo Facebook grazie al quale sulla nostra Home rischiano ora di comparire i post di pochissime persone scelte dalla piattaforma, nell'ambito di una rotazione ristrettissima. Per la precisione, appena 25. Come sempre avviene in questi casi, in tanti si stanno chiedendo se il messaggio sia vero, oppure se si tratti dell'ennesima bufala ...

Ancora minacce per la Boldrini : nuovo fotomontaggio choc su Facebook : Dopo quello in cui la presidente della Camera è ritratta sgozzata, un altro fotomontaggio con protagonista Laura Boldrini, la cui testa è stretta da una sorta di cesoia tenuta in mano da un ...

Ancora minacce per la Boldrini : nuovo fotomontaggio choc su Facebook : Dopo quello in cui la presidente della Camera è ritratta sgozzata, un altro fotomontaggio con protagonista Laura Boldrini, la cui testa è stretta da una sorta di cesoia tenuta in mano da un ...

Ancora minacce per la Boldrini : nuovo fotomontaggio choc su Facebook : Dopo quello in cui la presidente della Camera è ritratta sgozzata, un altro fotomontaggio con protagonista Laura Boldrini, la cui testa è stretta da una sorta di cesoia tenuta in mano da un ...

Fotomontaggio minaccioso contro Laura Boldrini : nuovo attacco su Facebook : La denuncia dei Sentinelli di Milano: "E' arrivata sulla nostra pagina stanotte. Avvoltoi da social, basta odio in rete"

Facebook : pronto un nuovo algoritmo - ecco cosa cambierà sulla piattaforma Video : #Facebook è ad oggi propenso a far comparire in bacheca sempre di più gli annunci, le foto, i Video o le proposte dei vari brand togliendo spazio ai post dei familiari, degli amici, o in generale dell'utente. Il colosso di Zuckerberg nel corso degli anni ha sempre lavorato per aiutare a solidificare i rapporti fra le persone attraverso lo scambio di opinioni o alla condivisione di momenti di gioia, che da anni riempiono ormai le bacheche del ...

Bufala polveri sottili e donne armate dell’ASL che le misurano : su Facebook e WhatsApp è di nuovo caos : Torna la Bufala delle polveri sottili con annesse donne armate che si presentano a casa come dipendenti dell'ASL con il compito di misurare alcuni valori ma che in realtà hanno ben altro scopo (non meglio specificato). In particolare sulle bacheche Facebook ma anche sull'irrinunciabile WhatsApp ecco che giunge la notizia fake che in molti (ma non tutti) hanno imparato a riconoscere e distinguere nel 2017 ma che nel 2018 torna alla grande per ...

"Mark Zuckerberg ha perso 3 - 3 miliardi di dollari con il nuovo algoritmo di Facebook" : la stima di Forbes : L'ultima trasformazione della newsfeed di Facebook potrebbe rivoluzionare non soltanto il modo degli utenti di usufruire del social network, ma anche il conto in banca del suo fondatore, Mark Zuckerberg. Dal momento dell'annuncio, il patron avrebbe perso, secondo la stima di Forbes, ben 3,3 miliardi di dollari. La scelta di cambiare l'algoritmo, privilegiando i contenuti degli amici, sembra non essere piaciuta agli investitori: in poche ore il ...

Facebook - cosa cambia con il nuovo algoritmo : Nei giorni scorsi Mark Zuckerberg ha annunciato un nuovo algoritmo che regolerà la visualizzazione dei contenuti su Facebook, a cominciare dalla news feed. In un post del 12 gennaio scorso il patron del social network da 2 miliardi di utenti, ha spiegato che saranno privilegiati i contenuti di amici e parenti rispetto a contenuti pubblici, post di aziende e media che affollano le bacheche degli iscritti. “Quando usiamo i social media per ...

Sei motivi per cui il nuovo algoritmo di Facebook ci danneggerà (tutti) : La notizia è che Facebook ci vuole bene, ha a cuore il nostro benessere e ha deciso quindi improvvisamente di dare priorità alle interazioni significative, come quelle tra parenti e amici: lo ha annunciato Mark Zuckerberg in un post del 12 gennaio scorso sul suo profilo Facebook, spiegando al mondo che anche se la gente sarà forse meno connessa al social, lo farà però in maniera certamente più ricca e significativa. Grazie a un algoritmo nuovo ...

Facebook e nuovo News Feed : i rischi di una decisione epocale Video : Un giorno, le mie figlie dovranno pensare che #Facebook è stato una cosa buona per il mondo. Queste sono state le parole, sicuramente di impatto, pronunciate ieri dal padre-padrone di Facebook, Mark #Zuckerberg. Qualcosa di epocale cambiera' nel social network più famoso del mondo. Il suo creatore si è ripromesso di raggiungere un'obiettivo nei prossimi anni: correggere gli errori di un sistema che non rende, a suo dire, più felici i suoi ...

Facebook aggiorna il News Feed - come funziona e quali aziende premierà il nuovo algoritmo : L’11 gennaio 2018 Facebook ha comunicato che il nuovo News Feed incentiverà la connessione tra le persone mentre penalizzerà la visibilità di contenuti organici pubblicati da brand e media. La notizia è stata lanciata prima con un post di Mark Zuckerberg e poi con una nota aziendale sul blog di Facebook. La comunicazione ha portato a un immediato calo in Borsa del 4,5%. Le azioni di Facebook sono infatti passate nella sola giornata di ...

Troppi estremisti - Facebook e Google di nuovo davanti a Senato Usa : Facebook e Google testimonieranno davanti al Senato americano, per spiegare in che modo stanno cercando di fermare la diffusione di estremismi e del terrorismo sulle loro piattaforme. Nonostante le ...