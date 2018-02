F1 - Gp dell' Azerbaijan a rischio?

Volley femminile - Mondiali 2018 – Le possibili avversarie dell’Italia : azzurre con la Cina - poi rischio Turchia e Azerbaijan : Domani (giovedì 7 dicembre) si svolgerà il sorteggio dei Mondiali 2018 di Volley femminile. L’Italia è in trepidante attesa di conoscere le proprie avversarie per la prima fase della rassegna iridata che si disputerà in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre dell’anno prossimo. La nostra Nazionale si sveglierà conoscendo già il responso delle urne di Tokyo (estrazione in programma alle 05.00 italiane) ma parte già da due certezze: ...