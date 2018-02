Errori e smentite : Berlusconi in affanno a Confcommercio : Nel suo intervento fiume davanti alla platea di Confcommefcio, il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi è inciampato diverse volte in gaffe e strafalcioni. Ha rivendicato di aver alzato le pensioni minime a mille lire, ha sostenuto che l'evasione fiscale in Italia ammonti a soli 800mila euro ("il doppio del pil emerso che é di 1600 euro"), ha proposto l'abolizione dell'Irpeg (la vecchia Imposta sul reddito delle persone ...