“Era la mia vita | me l’avete strappata” A 38 anni si ammala di influenza | come tanti | ma

caffeinamagazine

: 'Grazie per avere salvato mia figlia!'. La piccola Bhagwati era in fin di vita per malnutrizione e polmonite, quand… - UNICEF_Italia : 'Grazie per avere salvato mia figlia!'. La piccola Bhagwati era in fin di vita per malnutrizione e polmonite, quand… - SerieA_TIM : 'La mia esultanza è una dedica speciale per Pichuri, il mio allenatore ai tempi dei giovanissimi che ci ha lasciato… - PediciniM5S : #EMA, OCCORREVA MAGGIORE AUTOREVOLEZZA DA PARTE DEL GOVERNO ITALIANO. LA CANDIDATURA DI #MILANO ERA EVIDENTEMENTE S… -

(Di martedì 13 febbraio 2018) Una morte assurda e che farà discutere parecchio,sempre accade quando di mezzo c’è il sistema sanitario (in questo caso quello americano) e le sue storture. Tutto è successo negli Stati Uniti, per la precisione a Weatherford in Texas, in una scuola, la Ikard Elementary, dove lavorava una donna di 38di nome Heather Holland, insegnante molto benvoluta da tutti. Colpita dall’, molto diffusa quest’anno nel territorio americano e contro la quale i medici puntavano il dito inndo a misure speciali vista la pericolosità, Heather è morta per le complicazioni della malattia. Ha lasciato il marito Frank e due figli, una bimba di 10e un maschietto di 7. Il suo caso ha già acceso forti polemiche in rete tra gli utenti per le modalità. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, la donna aveva iniziato a sentirsi male una settimana prima del ...