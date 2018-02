Elezioni Lombardia | la Lega cerca e trova il sostegno dell’ultradestra Borghezio

Elezioni Lombardia - Fontana avanti di 6 punti su Gori. La Lega primo partito : è al 23 - 3%. I Cinque Stelle si fermano al 18 - 9 : Il centrodestra viaggia verso la riconferma alla guida della Regione Lombardia. La rinuncia di Roberto Maroni non ha provocato scossoni nelle scelte degli elettori. Attilio Fontana, scelto per sostituire il governatore uscente, è dato al 41 per cento, in vantaggio di 6 punti su Giorgio Gori. Una distanza di “sicurezza” che – stando all’ultimo sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera – il centrosinistra non ...

Elezioni 2018 - Regionali Lombardia : i candidati e come si vota - : Nell' Election day del 4 marzo i seggi saranno aperti anche per eleggere il nuovo governatore e per rinnovare il Consiglio regionale. Ecco una guida per arrivare preparati, dai candidati al metodo di ...

Elezioni regionali Lombardia 2018 : sondaggi e come si vota Video : Manca meno di un mese alle #Elezioni regionali #Lombardia 2018, appuntamento politico che andra' a sovrapporsi alle Elezioni politiche del 4 marzo 2018 [Video]. A re gli ultimi sondaggi e le istruzioni su come si vota, con le indicazioni dei candidati in corsa per la poltrona di nuovo governatore della regione Lombardia. Centrodestra, Centrosinistra, M5S e LeU concorrono per succedere a Roberto Maroni, ex segretario federale del partito Lega ...

Elezioni regionali Lombardia 2018 : sondaggi e come si vota : Manca meno di un mese alle Elezioni regionali Lombardia 2018, appuntamento politico che andrà a sovrapporsi alle Elezioni politiche del 4 marzo 2018. A seguire gli ultimi sondaggi e le istruzioni su come si vota, con le indicazioni dei candidati in corsa per la poltrona di nuovo governatore della regione Lombardia. Centrodestra, Centrosinistra, M5S e LeU concorrono per succedere a Roberto Maroni, ex segretario federale del partito Lega Nord. ...

Sondaggi Elezioni 2018/ Regionali Lombardia : Fontana al 43% straccia il M5s - Gori insegue al 36 - 5% : Sondaggi politici elettorali, verso le Elezioni 2018: analisi sulla campagna elettorale, Regionali Lombardia con Fontana in vantaggio al 43%, insegue Gori al 36%. Male il M5s(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 01:51:00 GMT)

Sondaggi Elezioni 2018/ Regionali Lombardia : Fontana al 41% - Gori e il Pd inseguono al 37% : Sondaggi Politici Elettorali, intenzioni di voto verso le Elezioni 2018: meglio candidati o partiti? Le scelte degli elettori e i collegi uninominali "snobbati". Regionali Lombardia, i voti(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 12:50:00 GMT)

Elezioni - centrodestra : ammessi i candidati a rischio in Lombardia : Elezioni, centrodestra: ammessi i candidati a rischio in Lombardia “Basta burocrazia e carte bollate, il buon senso ha prevalso, finalmente si parte con la campagna elettorale. Ora .andiamoavincere!”, afferma Roberto Calderoli Continua a leggere L'articolo Elezioni, centrodestra: ammessi i candidati a rischio in Lombardia sembra essere il primo su NewsGo.

Elezioni 2018 - riammessi i 17 candidati del centrodestra esclusi in Lombardia : La Corte di Appello di Milano, a seguito della integrazione documentale depositata dal delegato della lista «Noi con l’Italia - UDC», ha revocato il provvedimento che aveva dichiarato non velide le candidature