Elezioni | la candidata di Forza Italia all’estero telefona agli expat in Usa Polemica

Elezioni - la tappa a Agnone dell'On Laura Venittelli : Sanità - impresa - sociale all'attenzione dell'onorevole PD candidata al senato : ... "L' ospedale di area disagiata e' fondamentale per questo territorio, come garanzia del diritto alla salute per gli abitanti di questi luoghi,e per la stessa economia locale.L'ospedale è collocato ...

Elezioni - tra i candidati di Leu c’è anche Anna Falcone : “Io - pluricandidata - incoerente? Niente paracadute - il mio è un impegno” : Anna Falcone era stata tra i protagonisti della campagna per il No al referendum costituzionale, per poi portare avanti insieme a Tomaso Montanari il percorso (poi naufragato) del Brancaccio, per una sinistra unita, civica, legata ai territori, reclamando un metodo innovativo e partecipato per la scelta dei candidati. Ora anche l’avvocato cosentino si ritroverà a caccia di un posto alla Camera: lo farà però da pluricandidata, seppur ...

Elezioni - in Calabria polemica nel M5s : “Candidata al Senato era assessore col Pd”. Lei : “No era una lista civica” : A sceglierla sarebbe stato direttamente il candidato premier del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio. Ma questo non ha frenato le tensioni all’interno dei vari meet-up in Calabria dove, nel collegio Catanzaro-Vibo Valentia del Senato, è candidata l’avvocato Silvia Vono. Un passato con Italia dei Valori e l’esperienza, quattro anni fa, da assessore nel comune di Soverato con il sindaco Ernesto Alecci, oggi candidato dal Pd al terzo posto del ...

Elezioni - Vono candidata 5 Stelle. Pungitore : su di lei ignobile sciacallaggio mediatico : 'Un ignobile sciacallaggio mediatico'. Francesco Pungitore, presidente del Comitato 'Trasversale delle Serre - 50 anni di sviluppo negato', interviene 'a titolo personale e per esclusivo amore di ...

Pensionata va a cena da Berlusconi e diventa candidata alle Elezioni : Dopo una cena da Berlusconi e si è ritrovata candidata con Forza Italia. E' successo a Carla Bianchi, Pensionata bergamasca, che a dicembre aveva partecipato ad una cena ad Arcore...

Elezioni - dallo staff Cdu di Angela Merkel al M5s : Alessia D’Alessandro candidata ad Agropoli : Ha 28 anni e attualmente è membro dello staff del Centro ricerche economiche della Cdu, il partito di Angela Merkel. Ma Alessia D’Alessandro, 28 anni, è candidata per il Movimento 5 Stelle alla Camera nel collegio di Agropoli. E lì sfiderà all’uninominale Franco Alfieri, candidato del Pd. Celebre il fuorionda diffuso poco prima del referendum costituzionale nel quale De Luca lo invitava a offrire “fritture di pesce” nella ...

Elezioni : testimone di giustizia candidata con il M5S in Sicilia : Palermo, 29 gen. (AdnKronos) - C'è anche Piera Aiello, cognata di Rita Atria e testimone di giustizia, tra i candidati del M5s alle Politiche del 4 marzo. Correrà a Marsala, in provincia di Trapani. Il suo nome figura nell'elenco che Giancarlo Cancelleri, big del partito in Sicilia e candidato gover

Elezioni - Boschi candidata a Bolzano. Renzi dribbla così : “Con Padoan a Siena è messaggio chiaro sulle banche” : “Boschi è in diversi collegi e territori. Abbiamo deciso di prendere di petto questione delle banche, candidando Padoan a Siena”. così il segretario Pd Matteo Renzi presentando le liste dei candidati dem. “Noi abbiamo salvato i correntisti. Allora prima che parta campagna scegliamo il terreno di Siena e chiedere a Padoan si candidarsi”. Inoltre il segretario dem annuncia che “la Boschi sarà candidata anche a ...

Elezioni 2018 - Boschi candidata a Bolzano. L'ironia corre sul web : Roma, 27 gennaio 2018 - La candidatura di Maria Elena Boschi alle Elezioni politiche del 4 marzo nel collegio uninominale di Bolzano finisce nel mirino della Rete, che ironizza accostando Maria Elena ...

Intervista a Donatella Tesei - candidata indipendente con la Lega alle Elezioni politiche : del Direttore, Marcello Migliosi MONTEFALCO "Il problema principale del Paese è ridare dignità al lavoro e ai giovani. Ciò che è stato fatto fino qui non ridà centralità al lavoro. Non lo ridà ai ...

Elezioni - Irene Pivetti candidata con un partito tutto suo : 'Italia madre' : Non solo protagonisti assoluti della politica italiana come Massimo D'Alema, ma anche di una meteora (ma che meteora) come Irene Pivetti, che fu addirittura presidente della Camera nel '94. A ...

Elezioni - l'astronauta Samantha Cristoforetti candidata del Pd? 'Non ne so nulla' : ... specificato propria prima, che lei di fatto trascorre gran parte della sua vita ben lontana da Roma, nel centro di addestramento degli astronauti dell'Esa in Germania e nel resto del mondo tra Usa, ...

L’avvocato Giulia Bongiorno sarà candidata della Lega Nord come capolista in diversi collegi alle prossime Elezioni : L’avvocato Giulia Bongiorno sarà candidata con la Lega Nord alle prossime elezioni. Bongiorno, diventata famosa per aver difeso l’ex presidente del Consiglio Giulio Andreotti nel lungo processo per associazione a delinquere in cui fu prescritto per parte delle accuse e The post L’avvocato Giulia Bongiorno sarà candidata della Lega Nord come capolista in diversi collegi alle prossime elezioni appeared first on Il Post.

Elezioni - Salvini : “Bongiorno candidata. Non è riciclata della politica”. E lei : “Vaccini? Condivido posizione Salvini” : “Giulia Bongiorno si candida come capolista della Lega in diversi territori del Paese”. Lo annuncia Matteo Salvini presentandosi in conferenza stampa a Montecitorio con l’avvocato penalista, protagonista delle campagne contro la violenza sulle donne e che difese, tra gli altri, Giulio Andreotti. La Bongiorno è stata già deputata dal 2008 al 2013, quando ricoprì l’incarico di presidente della commissione Giustizia della Camera, eletta nelle file ...