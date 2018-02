Elezioni | emergenza lavoro | i disoccupati non lo cercano più e ci mettono in coda all' Ue

Elezioni 2018 - un disabile italiano vive in emergenza. All’esercito dei candidati interessa? : La lettura dei dati che l’Istat ha pubblicato poco tempo fa riguardanti la spesa per il welfare dei Comuni per i servizi sociali offre la opportunità di fare qualche considerazione che potrebbe rivelarsi utile allo stuolo di candidati alle prossime Elezioni politiche. Innanzitutto partiamo dai numeri con l’invito, per chi avrà la cortesia di leggerli , di immaginare che dietro le cifre ci sono le persone e più precisamente i disabili con i loro ...