Elezioni | Cottarelli | mai data disponibilità a futuri governi

Elezioni - i conti pubblici grande assente. Cottarelli : “I partiti abbiano coraggio e si impegnino su spesa - deficit e debito” : “Terremo in ordine i conti pubblici“. In questi giorni di forsennata rincorsa alla promessa più allettante per l’elettorato – dall’abolizione della legge Fornero alla cancellazione del Jobs Act passando per un reddito minimo di 1000 euro per tutti – a occhio è l’unico annuncio che manca. Evidentemente si suppone che non entusiasmi le folle. “E’ per questo che io non faccio politica“, ...