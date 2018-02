Ed Sheeran è in studio di registrazione | nuova musica in arrivo?

news.mtv

: RT @mtvitalia: Ed Sheeran al lavoro sul nuovo album? Queste foto parlano chiaro ???? - Ozser_95 : RT @mtvitalia: Ed Sheeran al lavoro sul nuovo album? Queste foto parlano chiaro ???? - mtvitalia : Ed Sheeran al lavoro sul nuovo album? Queste foto parlano chiaro ???? - swanvsong : Quando studio metto sempre la musica perché mi aiuta a concentrarmi, ora ho messo Ed Sheeran ed è mezz'ora che invece di studiare canto?? -

(Di martedì 13 febbraio 2018) Da diversi giorni Edsta postando su Instagram una serie di foto che hanno mandato in visibilio tutti i suoi fan. arc id=”87fc3da8-f1e7-11e7-9a25-a4badb20dab5″ Il cantante di “Perfect” sta pubblicando una serie di scatti che lo ritraggono indi. A meno che non si tratti di immagini di repertorio – cosa alquanto improbabile – tutto ciò significa solo una cosa: Ed è al lavoro su! @rokstoneprod Photo by Nic Minns Un post condiviso da Ed(@teddysphotos) in data: Feb 8, 2018 at 1:06 PST 20 in 5 @rokstoneprod – Photo by Nic Minns Un post condiviso da Ed(@teddysphotos) in data: Feb 9, 2018 at 10:55 PST Nelle caption Ed non scrive nulla di particolare, tranne nella foto qui sopra, dove ha scritto “20 in 5”. Cosa avrà voluto dire? 20 canzoni in 5 giorni? Dai Ed, ...