“Ecco perché non ho avuto figli” Cristina D’Avena lo svela per la prima volta La

“Ecco perché Francesco Monte era sotto casa di Cecilia Rodriguez”. Tapiro d’oro con colpo di scena per il naufrago - beccato da Valerio Staffelli vicinissimo alla ex. La voce si è sparsa subito : ritorno di fiamma in corso? “Vi dico tutta la verità” : Il canna-gate all’Isola dei Famosi è ancora in piedi, tanto che Francesco Monte, che si è autoeliminato dal reality, ha già ricevuto il Tapiro d’oro dalle mani di Valerio Staffelli, l’inviato di Striscia la Notizia che consegna l’ambita statuetta ai vip. La settimana scorsa, per la cronaca, l’onore era spettato a Eva Henger, la ex naufraga dell’Isola eliminata al televoto pochi minuti dopo ...

Raz Degan si confessa : “Ecco perché non ho fatto figli” : Raz Degan si è concesso ad una lunga intervista nel salotto della trasmissione Verissimo, in onda nel pomeriggio di sabato 10 febbraio su Canale 5. A Silvia Toffanin, padrona di casa, Raz...

“Ecco chi l’ha stregato”. Sanremo : trionfo triste (solo per le fan) di Ultimo. Sul palco dell’Ariston ha fatto girare la testa per la sua bravura - ma anche per il look da bello e dannato. Ma occhio perché il suo cuore lo ha preso proprio lei : La quarta puntata del festival di Sanremo ha veramente accontentato tutti. Lo spettacolo ha avuto un successo pazzesco: “Il Festival di Sanremo fa poker di ascolti. La media delle prime quattro serate è di 10 milioni 605 mila spettatori con il 50,7% di share, miglior risultato dal 2005″, ha fatto sapere Angelo Teodoli in conferenza stampa. Merito dei tre conduttori, di un irreprensibile Claudio Baglioni, di un travolgente ...

Fiorentina-Juventus - Bernardeschi : “Ecco perchè ho esultato dopo il gol…” : Fiorentina-Juventus, Bernardeschi: “Ecco perchè ho esultato dopo il gol…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Fiorentina-Juventus, Bernardeschi- Protagonista assoluto della serata, Federico Bernardeschi ha fatto ritorno al Franchi da “nemico”, conquistato la scena e lanciando la Juventus momentaneamente al comando della classifica. ...

“Ecco perché l’ho uccisa”. Jessica Faoro - Il racconto choc del tranviere omicida. E mentre i carabinieri lo portano in caserma i vicini tentano il linciaggio : Una vita spensierata, come quella di tante altre ragazze della sua età, spezzata all’improvviso a soli 19 anni. Il corpo esanime di Jessica Valentina Faoro è stato trovato ieri in un appartamento di Milano, al secondo piano di un grande palazzo di dipendenti Atm. Per l’omicidio della ragazza, uccisa a coltellate, è stato fermato il proprietario dell’abitazione, Alessandro Garlaschi, 39enne e conducente Atm. Il tranviere ...

“Ecco perché me ne sono andato”. Francesco Monte ammette tutto. All’isola dei famosi infuria la bufera e adesso l’ex tronista ha spiegato la sua decisione : Una settimana intensa all’Isola dei famosi. Dopo le dichiarazioni di Eva Henger si è alzata la bufera su Francesco Monte. Poi a Striscia la Notizia è andata in onda l’intervista esclusiva a Massimiliano Caroletti, marito di Eva Henger, sul presunto uso di marijuana da parte di Francesco Monte e di altri concorrenti dell’Isola dei famosi. Caroletti si è anche lamentato delle minacce di morte subite che hanno sconvolto la sua ...

“Ecco perché!”. Svelato il mistero di Francesca Cipriani. All’Isola dei Famosi si è presentata con tacchi e coroncina e tutti a domandarsi il motivo : Ormai Francesca Cipriani imperversa in tv da anni. Dalla sua prima apparizione a La pupa e il secchione è passato del tempo, ma la bombastica bionda non ha mai fatto perdere le tracce. In questi giorni la stiamo ammirando all’isola dei Famosi, dove si è subito fatta notare per le sue ‘intemperanze’, l’attacco di panico in elicottero è diventato un passaggio epico-trash dal piccolo schermo. tutti abbiamo notato, ...

Sagna svela : “Ecco perchè ho scelto il Benevento… sorpresi?” : Il neo acquisto del Benevento, Bacary Sagna, ha parlato a Footballfancast della sua scelta di sposare il progetto del presidente Vigorito. Una scelta molto spiazzante, che il calciatore ha motivato così: “Nei mesi scorsi ho avuto molte offerte dai maggiori campionati europei come Inghilterra, Francia, Spagna, Turchia, in MLS e dalla stessa Italia. Ma non sarebbero state le giuste destinazioni per me e la mia famiglia. Non ho scelto il Benevento ...

Bruno Peres allo scoperto sul “no” al Genoa : “Ecco perchè ho deciso di rimanere a Roma” : Negli ultimi giorni di mercato la Roma ha provato a concludere con il Genoa lo scambio Bruno Peres–Laxalt. Il brasiliano avrebbe dovuto trasferirsi al ‘Grifone’ mentre Laxalt fare il percorso inverso. L’ex Torino però ha rifiutato il trasferimento e ha spiegato così la sua scelta: “Ho preso la decisione di restare alla Roma. Non l’ho fatto per orgoglio anche se sarebbe stato più facile per me voltare pagina. Quello ...

Psg - Neymar vuota il sacco : “Ecco perchè ho tolto a Cavani il rigore del record” : Dal suo arrivo al Psg in estate per la cifra monstre di 222 milioni di euro, Neymar non ha mai avuto un grande feeling con Edison Cavani. Il rapporto tre i due peggiora partita dopo partita. L’ultimo episodio che ha fatto scattare anche i fischi del ‘Parco dei Principi’ risale al match di Ligue 1 stravinto dal Psg contro il Digione, durante la quale O’Ney ha negato un calcio di rigore al ‘Matador’ che, se avesse ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni : Gemma svela - “Ecco perché rimango in trasmissione…” (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni e news trono over: ecco il nuovo libro con protagonista Gemma Galgani, la dama torinese poi, rivela per quale motivo rimane in trasmissione.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 07:05:00 GMT)

FOTO Hyeon Chung : “Ecco perché mi sono ritirato contro Federer”. Che vesciche e tagli al piede! : Hyeon Chung si è ritirato nel corso della semifinale degli Australian Open giocata questa mattina contro Roger Federer. Il sudcoreano ha dovuto alzare bandiera bianca dopo due set, non riuscendo più a tenere testa al Maestro a causa di problemi fisici. Il sudcoreano ha poi fatto capire agli appassionati quali fossero le sue difficoltà postando una FOTO su Instagram: il fenomeno della Next Gen aveva vesciche e tagli sul piede che gli impedivano ...

Eleonora Giorgi a Le spose di Costantino in Georgia : “Ecco perché giravo con la mascherina” : È Eleonora Giorgi la protagonista della terza puntata de Le spose di Costantino, in onda su Rai2 giovedì 25 gennaio in prima serata: sarà lei a “sposare” Costantino della Gherardesca (visibilmente dimagrito) in Georgia. Gli ascolti risaliranno rispetto all’esordio flop con Elisabetta Canalis e all’episodio con Paola Ferrari? Le spose di Costantino, anticipazioni terza puntata del 25 gennaio […] L'articolo Eleonora ...

Sampdoria - Viviano svela : “Ecco perchè mi odiano gli juventini” : Il portiere Emiliano Viviano si candida ad essere protagonista nel campionato di Serie A ma nel frattempo svela alcuni aneddoti sulla Fiorentina ospite della web serie GoalCar: “Firenze è stato il sogno di vita. Non sono rimasto perché l’allenatore (Montella, ndr) non mi ha voluto. Con lui ho un rapporto normale. Secondo me aveva, e forse ha ancora, la convinzione che non potessi dare il massimo alla Fiorentina, e magari ha anche ragione. ...