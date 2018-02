Ecco l' incredibile triplo axel di Mirai Nagasu ai giochi invernali

Arianna Fontana - Ecco la gara della campionessa olimpica quando aveva 7 anni. Il giornalista : “Un’atleta incredibile” : Una video intervista con un spezzone di gara di Arianna Fontana, diventata oggi campionessa olimpica nello short track. L’azzurra viene intervistata da un giornalista di TeleValtellina e racconta speranze e paure prima di una gara. Il commento dell’inviato sembra quasi profetico: “Un’atleta incredibile, una delle più brave”. Video gentilmente concesso da TeleUnica L'articolo Arianna Fontana, ecco la gara della ...

“Non può essere lei”. E invece sì. Ecco Paola Di Benedetto prima del bisturi. Una trasformazione incredibile quella della bella isolana che lascia tutti di stucco. Chissà cosa ne penserà ora Francesco Monte : Misure praticamente perfette, 88-60-90, alta un metro e 73, il grande pubblico si è accorto per la prima volta di lei nel corso della settima edizione di Ciao Darwin. Per la precisione nel corso della sesta puntata, la prima durante la quale l’inossidabile duo Bonolis-Laurenti la introdusse agli spettatori nel ruolo di sensuale Madre Natura dal fisico esplosivo. Maschietti ovviamente in visibilio di fronte a quella meraviglia, con ...

“Incredibile - sono proprio loro!”. Ricordate le inquietanti gemelline di Shining? Eccole oggi - completamente diverse - a quasi 40 anni dall’uscita in sala del capolavoro di Stanley Kubrick. Riuscite ancora a ripensarci senza tremare? Guardate la trasformazione delle due : Un film capace di segnare un epoca, settare nuovi standard in tema di inquietudine e tenere il pubblico incollato alla poltrona nella febbrile attesa dei titoli di coda, con un sospiro di sollievo naturale al riaccendersi delle luci. Alzi la mano chi non ha provato un senso di angoscia e, perché no, della sana e genuina paura di fronte alla proiezione di Shining, capolavoro di Stanley Kubrick ancora oggi capace di far parlare di sé e ...

“Incredibile - ma sei davvero tu?”. Dimenticate la vecchia Elisabetta Gregoraci : dopo la separazione con Briatore (e un nuovo amore di cui già si parla parecchio) Ecco la showgirl sfoggiare un nuovo look che l’ha resa irriconoscibile persino agli amici più cari. Di sicuro - è iniziata una nuova vita : Undici anni di matrimonio, un figlio insieme. Poi qualcosa si è spezzato di colpo, con Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci a dirsi addio, rompendo così un’unione che sembrava indissolubile soprattutto dopo l’arrivo del piccolo Nathan Falco. E invece. A fine dicembre, dopo che i giornali avevano già anticipato più volte la notizia, i due hanno firmato i documenti per la separazione. Il divorzio vero e proprio dovrebbe ...

Classifica spettatori ultimo weekend : dalla A alla C - Ecco l'incredibile dato Video : Che il girone meridionale della Serie C sia maggiormente to dagli spettatori, è un fatto abbastanza noto. La presenza di club prestigiosi che hanno alle spalle una lunga storia calcistica, bacini di utenza che, in alcuni casi, sfiorano un milione di abitanti e, fattore principale, la passione sempre viva ed accesa dei tifosi, danno risultati sorprendenti, anche se paragonati con le squadre delle serie superiori. Quasi 17.000 spettatori per ...

Ecco Dakar 18 : l'incredibile avventura della Dakar diventa videogioco : Bigmoon Entertainment e Deep Silver annunciano una distribuzione globale e un accordo di co-publishing per Dakar 18. Il gioco di corse cross-country mira ad essere uno dei più grandi open world mai realizzati in un racing game, in arrivo per PlayStation 4, Xbox One e PC nel 2018. Ecco il comunicato ufficiale:Basato sul rally raid annuale, conosciuto in tutto il mondo, organizzato dalla Amaury Sport Organisation (A.S.O.) in Sud America, Dakar 18 ...

Le dune del Sahara ricoperte da 40cm di neve : Ecco le immagini dell’incredibile nevicata di Ain Sefra in Algeria [GALLERY] : 1/27 ...

Isola dei Famosi - vi ricordate di Nancy Coppola? Ecco l'incredibile svolta nella sua vita : Chi non ricorda Nancy Coppola , la cantante neomelodica che ha conquistato il pubblico di Canale 5 con la sua partecipazione all' Isola dei Famosi 2017 . Ecco cosa fa oggi Nancy e quali importanti ...

Pietro Grasso - Ecco quanto guadagna : una cifra incredibile - tutti soldi pubblici Video : Quando Renzi era Presidente del Consiglio fu approvata una mozione dal #Parlamento che chiedeva a tutti i dipendenti pubblici di rispettare il #limite di stipendio di 240 mila Euro. Una cifra comunque considerevole visto l'attivita', così Laura Boldrini e il presidente Mattarella lo hanno fatto ma il presidente del Senato no. La dichiarazione dei redditi 2016 di Pietro Grasso La norma voluta dal governo Renzi chiedeva a tutti coloro che svolgono ...

Pietro Grasso - Ecco quanto guadagna : una cifra incredibile - tutti soldi pubblici : Quando Renzi era Presidente del Consiglio fu approvata una mozione dal Parlamento che chiedeva a tutti i dipendenti pubblici di rispettare il limite di stipendio di 240 mila Euro. Una cifra comunque considerevole visto l'attività, così Laura Boldrini e il presidente Mattarella lo hanno fatto ma il presidente del Senato no. La dichiarazione dei redditi 2016 di Pietro Grasso La norma voluta dal governo Renzi chiedeva a tutti coloro che svolgono ...

Inter - Ausilio parla con il ds del Sassuolo : Ecco l'incredibile scenario Video : Oggi l'Inter di Luciano Spalletti incontrera' il Sassuolo al Mapei Stadium per la diciottesima e penultima giornata di campionato del girone di andata. Prima della gara il ds dell'Inter, Piero #Ausilio, è stato visto con il ds del Sassuolo Carnevali. ecco il possibile scenario raccontato a Sky Sport. Confronto di mercato? I ds di Inter e Sassuolo sono stati inquadrati a bordo campo dalle telecamere di Sky Sport. Secondo i colleghi di Sky ...

Serie B e C : Ecco l'incredibile sentenza del TFN sul caso Catanzaro-Avellino Video : La notizia è di pochi minuti fa e riguarda la sentenza del #tribunale Federale Nazionale, in merito al caso 'Money Gate [Video]', la vicenda che ha visto coinvolte Catanzaro e Avellino per una presunta combine nella gara giocata il 5 maggio 2013. Questa la nota diramata dalla FIGC, 'il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, presieduto da Cesare Mastrocola ha disposto il proscioglimento di tutti i deferiti nell’ambito del ...

Serie B e C : Ecco l'incredibile sentenza del TFN sul caso Catanzaro-Avellino : La notizia è di pochi minuti fa e riguarda la sentenza del Tribunale Federale Nazionale, in merito al caso 'Money Gate', la vicenda che ha visto coinvolte Catanzaro e Avellino per una presunta combine nella gara giocata il 5 maggio 2013. Questa la nota diramata dalla FIGC, 'il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, presieduto da Cesare Mastrocola ha disposto il proscioglimento di tutti i deferiti nell’ambito del procedimento ...

Dermatillomania - focus su quest’incredibile patologia : Ecco di cosa si tratta : Quando spunta un brufolo è normale cercare di eliminarlo, in quanto considerato un elemento antiestetico per il viso, ma lo si molto spesso anche per scaricare ansia e noia. Stuzzicarsi la pelle del viso e anche del corpo, è un comportamento che più o meno capita a tutti, però per alcune persone può trasformarsi in una vera e propria patologia: c’è infatti chi sente il bisogno irrefrenabile di schiacciarsi foruncoli, ma anche nei ed efelidi, ...