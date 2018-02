Ecco come la realtà virtuale e aumentata possono aiutare a sviluppare il capitale umano

Milano - paura alla stazione della metro : bimbo di 2 anni si lancia sui binari. Ecco come lo salvano : paura alla stazione della metropolitana di Repubblica, a Milano, dove alle 15 un bambino senegalese di due anni si è lanciato sui binari ed è stato salvato dall’intervento di un passeggero che ha assistito alla scena dalla banchina. Fondamentale è stato anche l’intervento di un agente di stazione dell’Atm – l’azienda milanese dei trasporti -, che avendo visto il bambino cadere ha immediatamente bloccato l’arrivo del treno attivando un ...

Ecco come sarebbe The End of the F***ing World se l'avesse girata Wes Anderson - : The End of the F***ing World è la serie televisiva britannica pubblicata in streaming il 5 gennaio da Netflix, di cui si è parlato tanto lo scorso mese, quella serie che più o meno tutti abbiamo finito in una settimana, guardando un episodio dopo l'altro , con una settimana ...

Rimborsopoli - Ecco come si è spento il rigore del Movimento 5 stelle : Abbiamo scaricato i dati da Tirendiconto: i parlamentari del Movimento 5 stelle hanno ridotto le somme restituite. E aumentato le richieste di rimborso

Sveva Cardinale : Ecco come ha ingannato Mietta : Paola Catanzaro, nota come Sveva Cardinale, è la finta santona giunta alle cronache dopo un’inchiesta delle Iene che ha messo in luce truffe per milioni di euro a carico dei suoi 'adepti'. Lo scorso 30 gennaio Sveva è stata tratta in arresto insieme al marito Francesco. Gli ultimi servizi delle Iene sul caso hanno rivelato che sarebbe stata truffata della finta santona anche la cantante Mietta. Sveva Cardinale tra visioni mistiche e ...

Ultimi giorni di visibilità per la Tesla spaziale - Ecco come individuarla tra le stelle : Sono gli Ultimi giorni di visibilità per la Tesla spaziale in orbita intorno al Sole: l’auto rosso ciliegia, lanciata da SpaceX il 6 febbraio, si trova a 1.8 milioni di km dalla Terra e continua ad allontanarsi alla velocità di 12mila km/h. “Attualmente l’auto brilla come una stella di magnitudine 18,5 e non e’ visibile a occhio nudo: per osservarla occorrono strumenti di almeno 40 centimetri di diametro, equipaggiati di ...

Abilitare Camera2 API su Xiaomi Mi A1 con aggiornamenti OTA? Ecco come fare : Xiaomi Mi A1 è inequivocabilmente uno degli smartphone più apprezzati di Xiaomi, in particolari da quegli utenti che preferiscono Android Stock al firmware […] L'articolo Abilitare Camera2 API su Xiaomi Mi A1 con aggiornamenti OTA? Ecco come fare è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

San Valentino : il partner è fedele? Ecco come scoprirlo con questo identikit : Arriva San Valentino, la festa degli innamorati e delle coppie per eccellenza: capita però che qualche dubbio oscuri anche le migliori relazioni, ed Ecco che un aiuto arriva dalla scienza, che ci aiuta a identificare i segnali che possono predire l’infedeltà. I ricercatori della Florida State University, hanno pubblicato uno studio sul Journal of Personality and Social Psychology: esaminando 233 coppie appena sposate per tre anni e mezzo, ...

Alessia Marcuzzi posta una foto ed Ecco come reagisce il marito di Eva Henger. Gelo : cosa sta succedendo a pochissimo dalla nuova diretta dell’Isola dei Famosi : “In certi casi e con certe persone, sapere di non essere come loro è già una gran soddisfazione”. Il post con questa massima è stato condiviso su Instagram da Massimiliano Caroletti, il marito di Eva Henger, per dimostrare, come se non si fosse capito, quanto abbia mal digerito l’atteggiamento di Alessia Marcuzzi, conduttrice dell’Isola dei Famosi, nei confronti della ex naufraga che ha sollevato il caso ...

Samsung - l'S9 punta sulla super fotocamera : Ecco come sarà : Il nuovo top di gamma dei coreani sarà presentato al Mobile World Congress: al centro, l'esperienza fotografica con un sensore ad apertura variabile

Cavolo verza : Ecco come preparare degli involtini ripieni [RICETTA] : La verza è un ortaggio molto apprezzato e consumato in vari modi, ha delle foglie croccanti e di grandi dimensioni che nell’insieme formano una sfera ben compatta. Ricca di numerosi elementi nutritivi, tra cui vitamine (A, C, K) e sali minerali (potassio, ferro, fosforo, calcio e zolfo). Il Cavolo verza è un ortaggio poco calorico e molto saziante, una porzione da 100 g apporta solo 27 kcal. La maggior parte dell’energia è data ...

Volete 8 GB di Internet gratis con TIM? Ecco come attivare il regalo di San Valentino : San Valentino è alle porte e questa è un'ottima notizia per i clienti di TIM perché oggi c'è un piccolo regalino per loro, che gli permette di avere 8 GB di traffico dati Internet alla massima velocità del 4G. L'articolo Volete 8 GB di Internet gratis con TIM? Ecco come attivare il regalo di San Valentino è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Ecco come installare Android 8.0 Oreo su Samsung Galaxy S7 e Galaxy S8 con SoC Exynos : Se possedete un Samsung Galaxy S8/S8 Plus o un Galaxy S7 edge e volete installare Android 8.0 Oreo senza dover attendere il roll out ufficiale da parte di Samsung, vi spieghiamo come farlo, a patto che possediate la variante con chipset Exynos. L'articolo Ecco come installare Android 8.0 Oreo su Samsung Galaxy S7 e Galaxy S8 con SoC Exynos è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

15 GB di Internet e 1000 minuti a 9 euro per tutti? Ecco come attivare Wind Smart 9 Special Limited Edition : Wind fa sempre sul serio, qualsiasi cosa proponga, e Wind Smart 9 Special Limited Edition, una nuova offerta disponibile all'attivazione da oggi, non fa eccezione, anzi conferma quanto appena detto. L'articolo 15 GB di Internet e 1000 minuti a 9 euro per tutti? Ecco come attivare Wind Smart 9 Special Limited Edition è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.