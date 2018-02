“È morto… sono distrutta” All’isola dei Famosi va in scena il dramma La naufraga dà

caffeinamagazine

(Di martedì 13 febbraio 2018) Le ultime notizie sull’isola deitutte concentrate sul caso ‘droga’ che ha coinvolto Francesco Monte ed Eva Henger. La questione si è pure allargata con la consegna dei tapiri all’ex naufrago e a Ignazio Moser, che però lo ha ricevuto cornuto. Eh sì, perché secondo Striscia la Notizia tra l’ex tronista e Cecilia Rodriguez sta succedendo qualcosa di torbido. Ma nonostante i pettegolezzi continui, non bisogna dimenticare che il reality è ancora nel pieno del gioco. E in Honduras si stanno consumando calorie e dolori. Dall’altra parte dell’oceano infatti i naufraghi non devono fare i conti solo con la fame e le condizioni climatiche avverse. Questo, purtroppo, Cecilia Capriotti oggi l’ha imparato a proprie spese. Nel giorno del compleanno di suo padre la showgirl si è messa a piangere come un agnello, perché troppo grande è la ...