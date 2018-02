Due avvicendamenti per Sacchetti

Calciomercato Fiorentina - via vai sulle fasce : possibili Due avvicendamenti : Calciomercato Fiorentina – Il reparto più fragile e di meno di qualità della Fiorentina è sicuramente quello dei terzini. Stefano Pioli ha deciso di puntare su Laurini e Biraghi, entrambi arrivati in estate. Le alternative invece non sono all’altezza: Bruno Gaspar, infatti, non ha convinto, nonostante siano stati spesi 3 milioni per prelevarlo dal Vitoria Guimaraes, e lo stesso Maxi Olivera sembra non rientrare nei piani del tecnico ...