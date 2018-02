DIAGNOSI COL PENDOLINO/ Medico non iscritto all'albo : proponeva "terapie tattili" ai bambini : DIAGNOSI col PENDOLINO: un uomo laureato in medicina ma non iscritto all'albo esercitava appoggiandosi allo studio della moglie. proponeva di curare i bambini attraverso "terapie tattili".(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 17:40:00 GMT)

“Che dolore - ma che sarà?”. Nota uno strano gonfiore sul braccio - poi la scoperta : preoccupato dagli strani sintomi che non accennano a passare - va in ospedale e riceve una DIAGNOSI choc. Cos’era quel “pizzico” (e perché era così pericoloso) : Quando ha visto uno strano segno rosso sul suo braccio non ci ha fatto troppo caso, convinto che sarebbe bastato qualche giorno per vederlo sparire e smettere di preoccuparsi. Poco prima, quest’uomo di 35 anni di nome Tony Folan aveva avuto un breve ma intenso incontro ravvicinato con un gigantesco ragno che lo aveva morso, ma lì per lì non aveva pensato che il piccolo incidente avrebbe avuto conseguenze serie per la sua salute. ...

Colite spastica : fattori di rischio - sintomi - DIAGNOSI - cura e prevenzione : La Colite spastica è una sindrome altamente fastidiosa e dolorosa che coinvolge moltissime persone al mondo. Nonostante le cause non siano note, sono stati individuati diversi fattori di rischio: stress soprattutto psichico, accompagnato spesso da ansia, scompensi ormonali (es. quelli della fase premestruale), dieta scorretta, pasti abbondanti e consumati con eccessiva voracità, aumento o diminuzione della produzione della serotonina, precedenti ...

Juventus - Cuadrado out : attesa la DIAGNOSI per il colombiano. Ora assalto a Politano… : Juventus, Cuadrado out: attesa la diagnosi per il colombiano. Ora assalto a Politano… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, CUADRARO OUT- La Juventus, nel corso delle prossime ore, valuterà attentamente la situazione legata a Juan Cuadrado. L’esterno colombiano, fermo ai box per un piccolo problema di pubalgia, potrebbe finire sotto i ferri, ...

DiaSorin e QIAGEN in partnership per soluzioni automatizzate DIAGNOSI tubercolosi : (Teleborsa) - DiaSorin e QIAGEN N.V. annunciano una partnership rivoluzionaria volta ad aggiungere il test QuantiFERON-TB sviluppato da QIAGEN al menù DiaSorin disponibile sulle piattaforme ...

Infortunio Pjanic / Juventus - problema muscolare in allenamento : la prima DIAGNOSI del club bianconero : Infortunio Pjanic, ultime notizie Juventus: problema muscolare in allenamento, la prima diagnosi del club bianconero. Gli aggiornamenti sulle condizioni fisiche del centrocampista bosniaco(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 16:49:00 GMT)

Medicina - tubercolosi : sviluppati nuovi test non invasivi che velocizzano i tempi della DIAGNOSI : I ricercatori della George Mason University hanno sviluppato un test delle urine per identificare i casi di tubercolosi. Il metodo, che ha funzionato con successo su 48 persone affette, fornisce una diagnosi entro appena 12 ore, rispetto ai giorni richiesti dagli attuali test sulla coltura della pelle e dell’espettorato. Il test può individuare uno zucchero sulla superficie dei batteri della tubercolosi che è presente in basse concentrazioni ...

Nuovo polo per la DIAGNOSI e la cura delle patologie oncologiche oculari : Inaugurato oggi, alla presenza dell’Assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera, il Nuovo polo per la diagnosi e la cura delle patologie oncologiche oculari presso l’Istituto Nazionale dei... L'articolo Nuovo polo per la diagnosi e la cura delle patologie oncologiche oculari su Roma Daily News.

Infortunio Embalo/ Colpo alla testa - il giocatore del Palermo in ospedale : la DIAGNOSI (ultime notizie) : Infortunio Embalo: Colpo alla testa, il giocatore del Palermo in ospedale. La diagnosi e le ultime notizie sul centrocampista rosanero, trasportato al Policlinico di Bari(Pubblicato il Sun, 10 Dec 2017 19:45:00 GMT)

L'amico riceve una DIAGNOSI terminale di cancro - lui rinuncia al college per aiutarlo a completare la lista di desideri : Chris e Dillon si conoscono dalla quarta elementare. Trascorrevano i pomeriggi a casa a giocare ai videogiochi, una passione che li ha uniti ed è continuato a essere il loro passatempo preferito quando Chris era costretto a rimanere a casa, troppo stanco per uscire a causa della chemioterapia. Al ragazzo nel 2009 è stata diagnosticata la leucemia mieloide cronica al quarto stadio. È riuscita a sconfiggerla, ma ora il cancro ...