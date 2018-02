Di Maio | le regole del M5s sono una garanzia per gli italiani

Rimborsopoli M5s - video servizio Iene/ Buco oltre un milione di euro : Di Maio - “chi viola regole è fuori” : M5s Rimborsopoli, la video inchiesta e il servizio delle Iene censurato per par condicio. Non è andato in diretta ma pubblicato sul web: i candidati Cecconi e Martelli verso il ritiro(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 18:35:00 GMT)

Di Maio pronto al confronto tv : “Ma con i candidati premier : quali sono?”. E Paragone fa scena muta : “Regole” : Renzi ci riprova e chiede agli avversari un confronto televisivo, con tanto di coperture certificate sulle promesse elettorali. E siccome il suo Pd è costretto a rincorrere sia il centrodestra che il M5s, ormai primo partito, aggiunge una provocazione sperando che qualcuno ci caschi: “Berlusconi ci sarà, Di Maio inventerà un’altra scusa”. E invece Luigi Di Maio si dice pronto. A Milano per lanciare l’iniziativa ...

M5s - nuove regole di Di Maio : gli indagati potranno candidarsi : Il MoVimento 5 Stelle ha bandito le parlamentarie. Ad annunciarlo, in veste di bardo, il candidato premier Luigi Di Maio che con un lungo post sul blog di Beppe Grillo ha svelato le regole e le modalità a cui dovrà sottostare chiunque vorrà presentarsi alle elezioni nelle liste grilline."?Oggi apriamo ufficialmente le candidature per le parlamentarie che si terranno intorno a metà gennaio - scrive il vicepresidente uscente della Camera ...

M5S - ecco le nuove regole. Di Maio : parlamentarie a metà gennaio | : Con un post sul blog di Beppe Grillo il candidato premier Luigi Di Maio ha annunciato le novità nei regolamenti dei pentastellati: "È ora di pensare in grande e di andare al governo". La possibilità ...

DI Maio E CASALEGGIO - M5S DIVENTA PARTITO?/ Nuove regole sul blog di Beppe Grillo : parlamentarie aperte : Di MAIO, nuovo regolamento M5s: il candidato premier DIVENTA anche capo politico. parlamentarie aperte ai non iscritti e maxi-multa per i voltagabbana. Come cambiano i grillini(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 16:52:00 GMT)

Di Maio : “Presto le regole Parlamentarie. E’ finita epoca opposizione”. Casaleggio : “Noi un partito? Non penso” : “E’ finita l’epoca dell’opposizione”. O meglio, per il Movimento 5 stelle è finita un’epoca. Luigi Di Maio in giro in Lomabrdia per la campagna elettorale con Davide Casaleggio commenta le indiscrezioni sul nuovo non Statuto e le nuove regole per le Parlamentarie che, ufficialmente, saranno pubblicate sul blog nelle prossime ore. “Presto”, ha detto, “leggerete le regole per selezionare il ...

M5s - Di Maio rivendica le “multe per i cambiacasacca”. E sulle nuove regole : “Ci stiamo solo attrezzando per governare” : Mattinata Lombarda per il leader M5s Luigi Di Maio, che si è recato a Gorgonzola per un incontro pubblico in un bar del centro. “Nelle nuove regole il doppio mandato non è in discussione, resta un vincolo per chi è eletto nelle istituzioni”. Di Maio è stato accompagnato da Davide Casaleggio, che alla domanda sulla possibile evoluzione del Movimento in partito taglia corto: “Non credo”. “Le regole saranno ...

Di Maio : 'Nuove regole per il M5S - è finita l'epoca dell'opposizione' - : Il candidato premier del Movimento 5 Stelle annuncia novità nella selezione dei futuri parlamentari: "Noi andremo a governare. Il nuovo gruppo dovrà essere di persone di esperienza, di competenza e di ...

Ma non chiamatelo partito. Di Maio : "Nuove regole per governare - è finita l'epoca dell'opposizione" : "Presto leggerete le regole per selezionare il futuro gruppo parlamentare, che dovrà essere un gruppo con esperienza, competenza e sensibilità. È finita l'epoca dell'opposizione, dobbiamo attrezzarci per governare". Lo ha detto Luigi Di Maio, candidato premier del M5S, a margine di un incontro pubblico in un bar di Gorgonzola, dove è accompagnato da Davide Casaleggio. Mantenendo "i nostri valori - ha aggiunto - ci ...

Di Maio - nuovo Statuto M5S/ Le nuove regole : il "metodo Roma" per il prossimo Governo? : nuovo codice M5s, più potere a Di Maio con le nuove regole. Previste salatissime multe per i cambi di casacca e l'apertura nei collegi uninominali per esponenti della società civile(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 00:31:00 GMT)

DI Maio - NUOVO STATUTO M5S/ Le nuove regole : candidati anche i non iscritti - decide lui (con Beppe Grillo) : NUOVO codice M5s, più potere a Di MAIO con le nuove regole. Previste salatissime multe per i cambi di casacca e l'apertura nei collegi uninominali per esponenti della società civile(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 23:28:00 GMT)

M5S - conto alla rovescia per le regole per le parlamentarie. Di Maio riprende il rally dal Nord : Il countdown, da domani, partirà ufficialmente: con lo scioglimento delle Camere, dato ormai "ad horas", il M5S ultimerà infatti il puzzle di regole per le parlamentarie. Potrebbe essere diffuso, via blog, già prima del 31 dicembre mentre entro la fine di gennaio il Movimento dovrebbe avere il quadro dei potenziali futuri deputati e senatori. "Dovete soffrire un altro po' e poi leggerete le regole pubblicamente, presto", ...