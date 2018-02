Devil May Cry HD Collection in un nuovo trailer | primo capitolo gratis per alcuni utenti

Hideki Kamiya immagina per Devil May Cry 5 un cambio di stile come accaduto per God of War : I rumor sul possibile arrivo di un nuovo Devil May Cry si sono fatti più insistenti qualche tempo fa, quando Hideaki Itsuno affermava in un post su Twitter che i lavori sul suo "nuovo progetto" erano in uno stato avanzato, non sappiamo se il messaggio fosse riferito a Devil May Cry 5, tuttavia era lecito pensare a una nuova avventura della celebre serie.Ma come potrebbe essere Devil May Cry 5? Rispetterà le meccaniche care ai fan della saga? ...

Devil May Cry 5 e Bayonetta 3 open world? Come cambia la scena degli action game : Il mondo degli action game brama la presenza di titoli del calbiro di Devil May Cry 5 e Bayonetta 3: i nuovi capitoli delle serie curate rispettivamente da Capcom e Platinum games potrebbero risollevare le sorti di un genere che ormai vive esclusivamente dei soliti tre o quattro volti noti (Assassin's Creed, La Terra di Mezzo e Batman, giusto per citare gli esponenti più in vista, ndr), e che necessita di una boccata d'aria nuova per garantire ...

Devil May Cry HD Collection : diamo un'occhiata alle immagini di gioco su PC : Per gli appassionati del franchise, ecco una buona notizia.Devil May Cry ritornerà sulle console di nuova generazione e su PC con la sua nuova HD Collection, prevista per il lancio a marzo di quest'anno. Come riporta Destructoid, il pacchetto includerà il gioco originale, il sequel e Devil May Cry 3: Special Edition. Devil May Cry HD Collection sarà disponibile su PS4, Xbox One e PC a 30 dollari, i quali diverranno con ogni probabilità 30 ...

Il director di Devil May Cry conferma che lo sviluppo del suo prossimo titolo è in uno stato avanzato : L'arrivo di Devil May Cry V potrebbe essere più vicino di quanto pensiamo, lo suggerisce un recente tweet di auguri per il nuovo anno pubblicato dal director del franchise, Hideaki Itsuno, riportato da Gamereactor.eu.Qualche tempo fa già vi avevamo parlato del nuovo progetto di Itsuno ma non erano emerse notizie relative al nuovo episodio di Devil May Cry, tuttavia i fan si aspettano una nuova avventura legata alla celebre serie ed è lecito ...

Devil May Cry HD Collection : la versione PC supporterà la risoluzione 4K : Il 2018 segna il ritorno della prima trilogia originale di Dante su console current gen con Devil May Cry HD Collection, l'edizione sicuramente farà la felicità dei tantissimi fan della serie, tuttavia i titoli non godranno delle migliorie sperate a livello tecnico, almeno su console.Infatti, pochi giorni fa era stato comunicato che la risoluzione di Devil May Cry HD Collection si fermerà a 1080p su PS4 e Xbox One e lo stesso vale per PS4 Pro e ...

Niente 4K per Devil May Cry HD Collection : In seguito all'annuncio di Devil May Cry HD Collection, in arrivo per console current gen, sicuramente i fan avranno gioito per la possibilità di rimettere mano alla prima trilogia originale di Dante, tuttavia chi si aspetta un sostanziale miglioramento a livello tecnico, su PS4 e Xbox One, probabilmente rimarrà deluso. Infatti, come riporta Gamereactor.eu, Capcom ha confermato che Devil May Cry HD Collection non girerà alla risoluzione 4K ma si ...