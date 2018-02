DAVID BORRELLI LASCIA M5S Eurodeputato | “motivi di salute” | ma lo staff non sa Ultimo

DAVID BORRELLI - uno dei fondatori di Rousseau - lascia M5S "per motivi di salute" : Per il Movimento 5 Stelle è una perdita importante. L'europarlamentare David Borrelli , uno dei fondatori dell'Associazione Rousseau insieme a David e Casaleggio e Max Bugani, ha annunciato la decisione di non far parte più del gruppo M5S a Bruxelles, una scelta "obbligata" da " motivi di salute". Il Pd fa ironia però su questa decisione."Questa mattina l'eurodeputato David Borrelli ha ufficializzato il suo ingresso nel gruppo ...

DAVID BORRELLI - europarlamentare del M5S considerato il “braccio destro” di Davide Casaleggio - è passato ai non iscritti : David Borrelli, europarlamentare del Movimento 5 Stelle considerato il “braccio destro” di Davide Casaleggio, è passato ai non iscritti, cioè ha abbandonato il suo gruppo parlamentare: nella comunicazione ufficiale diffusa dalla capogruppo Laura Agea si dice che Borrelli ha preso la The post David Borrelli, europarlamentare del M5S considerato il “braccio destro” di Davide Casaleggio, è passato ai non iscritti appeared first on Il Post.