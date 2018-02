Dai migranti in Sicilia al terremoto di Norcia |  così Oxfam “investe” 18 milioni in Italia

Ancora vive - il canto delle le migranti è commovente. Salvate Dai volontari della ong nel Canale di Sicilia : “Se alla vita mettiamo musica, suonerà così”, scrive la ong Proactiva Open Arms sulla sua pagina Facebook, i cui volontari hanno messo in salvo queste donne africane. Sul gommone della ong, con indosso i giubbotti di salvataggio intonano una canzone L'articolo Ancora vive, il canto delle le migranti è commovente. Salvate dai volontari della ong nel Canale di Sicilia proviene da Il Fatto Quotidiano.

Dopo la denuncia del Giornale - verrà liberata Dai migranti la casa di Rosa : Dopo le denunce del Giornale, qualcosa si muove in via Salomone. Sono iniziate infatti questa mattina le operazoni per lo sgombero dell'appartamento dell'anziana pensionata che si è ritrovata la casa occupata dagli immigrati Dopo il suo ricovero.La storia l'abbiamo raccontata negli scorsi giorni sulle nostre pagine: la signora Rosa - così l'abbiamo chiamata - ha 71 anni e da un mese e mezzo è in ospedale. Nel frattempo, tra ...

Migranti - 1.400 in salvo in un giorno : Dai gommoni recuperati anche due cadaveri : Sono circa 1400 i Migranti salvati oggi nel Mediterraneo centrale, in 11 distinte operazioni di soccorso, coordinate dalla Centrale operativa della Guardia costiera a Roma, del ministero delle ...

Sprechi e appalti senza gara : il business dei migranti gestito Dai privati : Il sistema di accoglienza italiano non riesce a uscire dall'emergenza. Gli interventi voluti dal ministro dell'Interno Marco Minniti hanno risolto diverse criticità, ma la situazione dell'Italia è "impietosa". Lo ha affermato la Relazione finale della Commissione parlamentare d'inchiesta sul trattamento dei migranti, consegnata il 21 dicembre scorso alla Camera, dopo due anni di lavori.I CasLa Relazione ...

Vaticano - Antonio Socci sull'omelia di Natale : 'Papa Francesco è ossessionato Dai migranti' : Solo e sempre politica! Gli hanno ordinato di martellare su questo punto e lui da cinque anni bombarda quotidianamente'.

In Italia i primi 160 migranti 'liberati' Dai centri della Libia : L'intesa tra il governo Italiano e quello libico ha permesso che i migranti fossero liberati dai centri e potessero lasciare il paese per raggiungere l'Europa: stavolta però non con un barcone o un gommone, pagando migliaia di dollari e rischiando di finire in fondo al Mediterraneo, ma con un 'volo di Stato' con un C130 dell'Aeronautica militare Italiana

I migranti spariscono Dai titoli - ma tornano a riempire i gommoni... : Secondo il rapporto Onu sulle migrazioni internazionali pubblicato lunedì 18 dicembre, sono circa 258 milioni le persone hanno lasciato i loro paesi di nascita e ora vivono in altre nazioni - un aumento del 49% rispetto al 2000, quando rappresentavano il 2,8% della popolazione mondiale, oggi siamo al 3,4%.Il rapporto segnala che la percentuale di persone che vivono in paesi ad alto reddito è passata dal 9,6% del 2000 al 14% nel ...

DIETRO LE QUINTE/ Migranti & finanza - i problemi censurati Dai tecnocrati Ue : Si è tenuto l'ultimo Consiglio europeo dell'anno, dove è emersa ancora la forza della tecnocrazia rispetto ai temi importanti per il destino dell'Ue. GIULIO SAPELLI(Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 06:00:00 GMT)RIFORMA EUROZONA/ Il piano autoritario per impoverirci tutti, di G. Sapellifinanza E POLITICA/ L'anomalia di Draghi e le certezze per l'Italia, di U. Bertone

Papa Francesco : 'I migranti sono ignorati Dai salotti. Dobbiamo denunciare' : Il diavolo sottolinea riesce ad agire cosi' nel mondo di oggi'. 'Gesu' Cristo oggi si chiama rohingya', afferma poi Papa Francesco con i gesuiti del Bangladesh, come aveva fatto poco prima, proprio ...