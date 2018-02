Da “Regina” a “Vedova” | Helen Mirren protagonista del thriller “La Vedova Winchester”

aldiladelcinema

(Di martedì 13 febbraio 2018) Arriva nelle sale dal 22 febbraio “LaWinchester”soprannaturale diretto da Michael e Peter Spierig (Saw: Legacy), distribuito da Eagle Pictures. Nel cast, Jason Clarke, Sarah Snook e Angus Sampson. Il film racconta la storia realmente accaduta di Sarah Winchester, ereditiera della celebre industria delle armi Winchester. La donna è convinta di essere perseguitata da anime in pena uccise dai fucili della sua azienda. Dopo la morte improvvisa di suo marito e di sua figlia, deceduta pochi giorni dopo la sua nascita, dedica giorno e notte alla costruzione di un’enorme magione progettata per tenere a bada gli spiriti maligni. Improvvisamente viene incaricato dall’azienda lo psichiatra Eric Price, inviato per accertarsi dello stato mentale dellaWinchester. Dopo alcuni giorni scopre che l’ossessione della donna non è poi ...