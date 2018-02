Da Palermo all' America | il folk rock di Aurora in ' So many things'

Multa di 10 mila euro al Palermo calcio per un cono gelato lanciato all’arbitro : «Ammenda di 10 mila euro alla società Palermo per avere, al 23° del secondo tempo, lanciato un cono gelato che colpiva il direttore di gara, senza conseguenze lesive. Recidiva». Così recita il comunicato del giudice sportivo per la quarta giornata di ritorno di Serie B. Un gelato costato carissimo alla società del presidente Zamparini (ieri sera, ...

Palermo - attenti alla nuova truffa telefonica : L'Unione Consumatori lancia l'allarme su una nuova truffa telefonica che riguarda i contratti di energia elettrica e i clienti Amg

Serie B - Foggia da sballo : blitz in casa del Palermo - i playoff non sono più utopia [GALLERY] : 1/20 Davide Anastasi/LaPresse ...

DIRETTA/ Palermo-Foggia (risultato live 0-0) streaming video e tv : satanelli all'arrembaggio : DIRETTA Palermo-Foggia: info streaming video e tv. I rosanero di Tedino tornano al Barbera con l'obbiettivo di ricucire lo strappo con la capolista della cadetteria.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 21:36:00 GMT)

Diretta/ Palermo-Foggia (risultato live 0-0) streaming video e tv : intervallo! : Diretta Palermo-Foggia: info streaming video e tv. I rosanero di Tedino tornano al Barbera con l'obbiettivo di ricucire lo strappo con la capolista della cadetteria.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 21:10:00 GMT)

Acqua : Palazzotto (LeU) - turnazione a Palermo? Rimpallo fra Comune e Regione fino a elezioni : Palermo, 9 feb. (AdnKronos) - "Il palleggio tra il Comune di Palermo e la presidenza della Regione per stabilire chi debba decidere la turnazione dell’Acqua nel capoluogo siciliano è il segnale di una evidente assenza di strategia su come affrontare la crisi idrica. E' la dimostrazione che lo stato

Palermo : borseggiatori in azione alla Stazione centrale - due arresti : Palermo, 9 feb. (AdnKronos) - Si sono avvicinati alla loro vittima intenta a salire su un autobus di linea in partenza dalla Stazione centrale di Palermo e, senza che se ne accorgesse, gli hanno sottratto il portafoglio dalla borsa. Nel mirino di due borseggiatori è finito un turista ungherese di 68

Palermo come Roma - i cinghiali invadono la città : scovati due allevamenti abusivi : Un po' come a Roma, dove nell'ottobre scorso numerosi cinghiali sono stati visti in branco sulla Cassia e, due mesi dopo, pure a Trastevere: adesso questi pericolosi animali hanno 'invaso' anche le ...

Palermo : da domani sera tappa a Ballarò per camper Asp contro droga e alcol : Palermo, 8 feb. (AdnKronos) - Prima tappa domani sera, venerdì 9 febbraio, nel quartiere di Ballarò per il camper delle dipendenze patologiche dell’Asp di Palermo. Dalle 19 alle 23 gli operatori dell’Azienda provinciale saranno in piazza Casa Professa per "raggiungere i giovani consumatori di 'sosta

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : i convocati del Settebello - Italia in scena a Palermo : Tutto pronto per l’inizio della nuova competizione continentale per quanto riguarda la Pallanuoto: scatta il 16 febbraio l’Europa Cup al maschile, con la nazionale Italiana che sarà impegnata in casa, in quel di Palermo. Accedono alla Final Eight (che si disputerà a marzo) le prime due squadre del raggruppamento: il Settebello sfiderà Montenegro, Russia e Germania. Sandro Campagna ha diramato oggi la lista dei convocati per la ...

Tentata violenza all'uscita da scuola - studentessa : 'S'è calato i jeans e ha cercato di stringermi' - a Palermo è caccia all'uomo : Psicodramma collettivo a Palermo: una studentessa di 17 anni del Magistrale 'Regina Margherita' - rinomato istituto scolastico nel cuore del capoluogo siciliano - ha dato l'allarme, dopo aver subìto ...

Palermo : bocciato all'esame rompe vetro di una finestra - denunciato studente : Palermo, 6 feb. (AdnKronos) - L'esame universitario non era andato bene e per protesta contro la commissione aveva lanciato un oggetto contro una finestra, mandando in frantumi il vetro. Uno studente di 25 anni della facoltà di Infermieristica del Policlinico di Palermo è stato denunciato dalla poli

Palermo : liceale aggredita fuori da scuola - è caccia all'uomo : Palermo, 5 feb. (AdnKronos) - E' caccia all'uomo a Palermo, dove i poliziotti sono alla ricerca di un extracomunitario che stamani avrebbe aggredito una studentessa. Secondo il racconto della vittima, l'uomo l'avrebbe avvicinata poco prima dell'ingresso a scuola, l'istituto magistrale statale Regina

Palermo - le foto di Gravano nel cuore di Ballarò : A Palermo fiorisce Ballarò "sotto gli sguardi di chi lo ama". E sono tanti, musicisti, attori, artisti di strada, volontari, che cercano ogni giorno di cambiare il volto di un quartiere antico dove si ...