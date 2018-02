Curling | Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 | Canada alla ricerca del poker tra gli

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : OAR vince il bronzo nel torneo misto - Norvegia battuta 8-4 : Gli atleti olimpici della Russia hanno vinto la medaglia di bronzo nel torneo di Curling misto alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Anastasia Bryzgalova e Aleksandr Krushelnitckii hanno sconfitto la Norvegia per 8-4. La coppia scandinava composta da Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten ha provato a difendersi dall’onda d’urto dei Campioni del Mondo 2016 che però hanno messo il turbo negli ultimi tre end, vincendoli tutti ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i campioni iridati della Svizzera sfidano il Canada per il primo titolo olimpico del doppio misto : Canada e Svizzera si sfideranno per conquistare il primo titolo olimpico del doppio misto di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Le due squadre hanno rispettato il pronostico della viglia e ora si affronteranno per ottenere una storica medaglia d’oro. Andiamo quindi ad analizzare le due formazioni che vedremo in finale. Partiamo dal Canada, dove la mossa di puntare sull’inedita coppia formata da John Morris e Kaitlyn Lawes è ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la Svizzera batte gli atleti olimpici della Russia e vola in finale : Sarà la Svizzera a sfidare il Canada nella finale per l’oro del torneo doppio misto di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. I campioni iridati in carica Martin Rios e Jenny Perret hanno superato con il punteggio di 7-5 la squadra formata dagli atleti olimpici della Russia Aleksandr Krushelnitckii e Anastasia Bryzgalova. Un match che è stato, come ci si aspettava, estremamente combattuto ed equilibrato. Infatti nessuna delle due ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il Canada in finale per l’oro nel torneo doppio misto : E’ il Canada a centrare la finale del torneo doppio misto del Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeogChang 2018. La formazione nordamericana si è imposta in modo netto nel confronto contro la Norvegia 8-4 volando così nell’atto conclusivo per l’oro in attesa di sapere chi tra la rappresentativa degli Atleti Olimpici della Russia e la Svizzera sarà l’avversaria. L’inedita coppia canadese, dunque, formata da John ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : si entra nel vivo del torneo doppio misto con le semifinali Canada-Norvegia e Svizzera-OAR : Canada, Svizzera, atleti olimpici della Russia e Norvegia si giocheranno le medaglie nel torneo doppio misto di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Quattro squadre di altissimo livello e che hanno rispettato il pronostico andando ad ottenere il pass per le semifinali, che offriranno sicuramente grande spettacolo sul ghiaccio coreano. Andiamo quindi ad analizzare le due partite che decreteranno le finaliste di questo torneo. Nel ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la Norvegia supera la Cina nello spareggio e va in semifinale : La Norvegia è l’ultima semifinalista del torneo doppio misto di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. La coppia scandinava formata da Magnus Nedregotten e Kristin Moen Skaslien ha vinto lo spareggio con la Cina di Rui Wang e Dexin Ba con il punteggio di 9-7 e avrà così l’occasione di lottare per le medaglie. Un match molto equilibrato nella prima parte, con il punteggio sul tre pari al termine del terzo end. La mano decisiva risulterà ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Canada - Svizzera e OAR volano in semifinale nel misto. Spareggio Cina-Norvegia : Il Canada, la Svizzera e OAR sono le prime semifinaliste del torneo di doppio misto alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’ultima semifinalista sarà decisa dallo Spareggio da Cina e Norvegia in programma alle ore 12.05. Il Canada ha vinto il round robin grazie al bel successo per 7-3 ottenuto sui padroni di casa che sono così stati eliminati: Lawes e Morris hanno chiuso i conti grazie ai due punti raccolti nel settimo end. La ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il Canada supera gli atleti olimpici della Russia e vola in semifinale! Vittorie per Cina e Svizzera - stop della Norvegia con gli USA : Il Canada è la prima semifinalista del torneo doppio misto di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. La coppia formata dai campioni olimpici John Morris e Kaitlyn Lawes, oro a squadre rispettivamente nel 2014 e 2010, ha superato nettamente la squadra formata dagli atleti olimpici della Russia (Aleksandr Krushelnitckii e Anastasia Bryzgalova) con il punteggio di 8-2, ottenendo così il pass per le semifinali con una gara ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Norvegia - Canada e OAR verso le semifinali nel torneo misto : Prosegue spedito il torneo di Curling misto alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Nella notte si è disputata la quinta giornata che ha avvicinato Canada, Cina e gi atletici olimpici della Russia alle semifinali. La Cina ha sconfitto gli USA per 6-4 e ha messo seriamente in difficoltà la formazione a stelle e strisce nella rincorsa alle medaglie. Rui Wang e Dexin Ba si sono imposti grazie a una giocata da due punti nell’ultimo end. ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : doppia vittoria del Canada che va in testa. La Svizzera viene fermata dalla Norvegia : La seconda giornata di gare del torneo doppio misto di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang porta diversi cambiamenti nelle prime posizioni della classifica, infatti la Svizzera viene raggiunta al comando da Norvegia, Canada e dagli atleti olimpici della Russia. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dalla Svizzera, con la coppia iridata formata da Martin Rios e Jenny Perret che ha battuto in rimonta gli Stati ...

Curling misto - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : risultati e classifiche round robin. Calendario e orari : Alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang debutta il torneo di doppio misto di Curling. Per la prima volta nella storia infatti questa specialità calca il palcoscenico olimpico e c’è grande attesa per scoprire quali saranno le prime nazioni medagliate. Di seguito il Calendario completo con tutti gli orari italiani, i risultati e la classifica del round robin. GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO: Prima sessione 01.05 USA vs OAR 9-3 01.05 Canada vs Norvegia ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la Svizzera non sbaglia e resta al comando - prime vittorie per Cina e Canada : La seconda sessione del torneo doppio misto di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang non regala particolari sorprese e arrivano come da pronostico le vittorie di Svizzera, Cina, Canada e Russia. Partiamo dagli elvetici Martin Rios e Jenny Perret, campioni del mondo in carica, che hanno superato per 7-6 la Finlandia. Un match gestito perfettamente dalla Svizzera nella prima parte, con il punteggio sul 6-2 al quinto end. Poi e arrivata ...

