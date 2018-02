ilgiornale

: Le notizie nascoste#Così la criminalità nigeriana ha invaso l’Italia - a70199617 : Le notizie nascoste#Così la criminalità nigeriana ha invaso l’Italia - BRaffaele77 : Così la criminalità nigeriana ha invaso l’Italia - CinicoB : @patriziagatto3 @livelifeVale @matteosalvinimi Davvero!! Una città così candida, onesta, mai attraversata da crimin… -

(Di martedì 13 febbraio 2018) Il caso di Pamela Mastropietro ha riportato alla luce il problema dellapresente ed operante in territorio italiano; Innocent Oseghal, Desmond Lucky e Lucky Awelima, i tre “profughi” coinvolti nell’omicidio, erano infatti attivi nello spaccio di stupefacenti a Macerata e gli inquirenti stanno ora indagando nel loro passato in Nigeria per capire che trascorsi abbiano, se non altro per l’agghiacciante operazione di smembramento del corpo della povera Pamela, anche se forse ciò andava fatto prima di farli entrare ed accoglierli in resort a quattro stelle.Nell’attesa che emergano ulteriori elementi utili a capire meglio le dinamiche del gruppo coinvolto nel massacro è intanto utile fare un rapido quadro su cosa si intende per “organizzata” visto che alcuni gruppi, ma non tutti ...