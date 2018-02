Dalla Corte dei Conti un avviso sul deficit : Ma dal ministero dell'Economia non ci stanno: «Nessuna manovra aggiuntiva attesa». Ma l'Upb mette in guardia da un atteggiamento troppo disinvolto. E proprio sull'economia resta alto lo scontro, in ...

Corte dei Conti - Mattarella all'insediamento del nuovo presidente : Abbiamo tutti constatato una ripresa positiva dei numeri della nostra economia, una crescita superiore alle attese e che è in sintonia con un positivo andamento della crescita economica nei Paesi ...

Corte dei Conti - Buscema : non più praticabile il ricorso alla crescita del debito : Teleborsa, - "Il miglioramento dei risultati economici e dei Conti pubblici conseguito dall'Italia negli ultimi anni non consente di abbassare la guardia", ha dichiarato il nuovo presidente della ...

Corte dei Conti : “Grandi opere fatte in emergenza favoriscono la corruzione”. Più debito pubblico? “Un onere per giovani” : “L’attenuazione delle regole e le logiche di emergenza che ispirano grandi opere e grandi eventi possono favorire la corruzione, che va invece combattuta con forza”. All’inaugurazione dell’anno giudiziario, la Corte dei Conti ammonisce sul contrasto alla corruzione, sottolineando come la propria azione “a tutela della legalità è vieppiù necessaria” a causa “dell’attenuazione delle rigide regole della ...

La Corte dei Conti ha un messaggio per i partiti : "Famiglie ancora in difficoltà - non rallentare su riforme e taglio debito" : La guardia non può essere "abbassata" perché se è vero che "il miglioramento" dei risultati economici dei Conti pubblici c'è stato è altrettanto vero che "l'uscita dalla recessione e la ripresa non pongono infatti ancora termine alle difficoltà quotidiane di tante famiglie". Il messaggio ai partiti in vista del voto arriva dal presidente della Corte dei Conti, Angelo Buscema, in occasione della cerimonia ...

Corte dei Conti : 'Gestioni pubbliche - in Campania quadro sconsolante' : Secondo il vertice della magistratura contabile campana è necessario ridurre i costi della politica procedendo 'con decisione a un saggio taglio a benefit, di eliminazione di ingiustificate e ...

Roma : Corte dei Conti - oggi cerimonia anno giudiziario 2018 : Corte dei Conti: questa mattina a Roma insediamento Presidente e anno giudiziario 2018 Roma – Questa mattina alle ore 11 presso la Corte dei Conti è... L'articolo Roma: Corte dei Conti, oggi cerimonia anno giudiziario 2018 su Roma Daily News.