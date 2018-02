Concorso istruttore amministrativo Firenze | come inviare la domanda

Concorso istruttore Amministrativo Firenze - come prepararsi : Scade il 22 febbraio il termine per presentare la domanda di partecipazione al Concorso indetto dal Comune di Firenze per 24 posti da Istruttore Amministrativo (cat. C). Vediamo nel dettaglio cosa fare per inviare la domanda e come prepararsi alle prove di selezione. come inviare la domanda di partecipazione I candidati al Concorso Istruttore Amministrativo va presentata solo per via digitale sul sito web del Comune di Firenze (percorso: Menù ...