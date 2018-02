Comunicato sindacale

gqitalia

(Di martedì 13 febbraio 2018) La casa editrice Condé Nast – dopo avere aperto un tavolo per verificare la ricollocabilità dei giornalisti in chiusura di testata, avere poi ventilato la possibilità di una cassa integrazione e avere quindi inviato a sorpresa tre lettere di licenziamento, cui i giornalisti hanno risposto con uno sciopero – respinge la proposta di aprire una nuova solidarietà a tutela dei posti di lavoro e decide unilateralmente di mettere cinque persone in cassa integrazione a zero ore. Il sindacato e l’assemblea dei giornalisti Condé Nast si dichiarano assolutamente contrari a questa decisione e non disponibili ad avallarla, in quanto ritengono i colleghi perfettamente ricollocabili e registrano piuttosto un sottodimensionamento dell’organico che smentisce la presenza di 13 esuberi sostenuta dall’azienda. Preso atto della situazione, il cdr con l’appoggio del ...