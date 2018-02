Commissario Montalbano | Mimì Augello spoiler su nuova puntata Amore

IL Commissario MONTALBANO/ Record di ascolti e omaggio al dottor Pasquano. Anticipazioni 19 febbraio : Il COMMISSARIO MONTALBANO, cosa è successo nella prima puntata? La prossima andrà in onda lunedì 19 febbraio 2018. Record di ascolti per il ritorno del COMMISSARIO.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 12:41:00 GMT)

“Ve ne siete accorti anche voi?”. Il Commissario Montalbano : è successo durante la messa in onda. L’episodio ‘La giostra degli scambi’ ha colpito tutti. E oggi tra i telespettatori non si parla d’altro : È sempre una certezza. Luca Zingaretti nei panni del commissario Montalbano conquista i telespettatori e sbanca gli ascolti. Spostare la puntata dell’Isola dei Famosi è stata una dritta non da poco. La giostra degli scambi, andato in onda il 12 febbraio, è stato il 31esimo episodio della serie della fortunata serie nata dall’abile penna Andrea Camilleri. Un successo ormai consolidato per la casa di produzione Palomar e per Rai1. Lo ...

Il Commissario Montalbano fa il boom di ascolti e conquista un primato : Il Commissario Montalbano torna in tv e registra ascolti da record È tornato ieri sera Salvo Montalbano, il Commissario più amato e famoso d’Italia protagonista dei romanzi polizieschi di Andrea Camilleri e dalle serie televisive derivate. ‘La giostra degli scambi’, è questo l’episodio che i telespettatori del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo hanno potuto assistere ieri sera, lunedì 12 febbraio. Il Commissario ...

«Il Commissario Montalbano» - successo senza fine : Un record, un altro. Il Commissario Montalbano, di ritorno su Raiuno nella prima serata di lunedì 12 febbraio, è riuscito a riunire davanti agli schermi televisivi la bellezza di 11 milioni 386 mila spettatori. Lo share si è impennato: 45,1%, ha dichiarato l’Auditel l’indomani mattina, confermando come non uno dei diciannove anni intercorsi dalla prima apparizione tv abbia inficiato l’efficacia di Montalbano. Della piccola Vigata, di quel borgo ...

Boom ascolti per Commissario Montalbano : 10.30 Undici milioni e 386mila spettatori, il 45,1% di share, per il primo dei 2 episodi della nuova serie de "Il commissario Montalbano' in onda ieri su Rai1. La "Giostra degli scambi" ha avuto come protagonista il medico legale Pasquano. Invisibile, per la morte di Marcello Perracchio, che lo impersonava, ma presentissimo nella scelta di evocarlo durante la narrazione. Con Zingaretti, tutto il piccolo mondo di Vigata, a 19 anni dalla sua ...

Il Commissario Montalbano 2018 : riassunto de ‘La giostra degli scambi’ : Il riassunto de ‘La giostra degli scambi’, nuovo episodio de Il Commissario Montalbano Di cosa parla ‘La giostra degli scambi‘? Ecco un breve riassunto che Lanostratv dedica al nuovissimo episodio de Il Commissario Montalbano 2018 che la Rai ha mandato in onda in prima serata su Rai1 ieri sera, lunedì 12 febbraio…Tutto inizia con Salvo Montalbano (Luca Zingaretti) che raggiunge la riva a nuoto e beve il suo caffè in ...

Il Commissario Montalbano : anticipazioni del film tv in onda lunedì prossimo - «Amore» : Il Commissario Montalbano - Sonia Bergamasco Il primo dei due nuovi fil de Il Commissario Montalbano è andato in onda questa sera, ma il meglio deve ancora venire: lunedì prossimo, 19 febbraio, andrà in onda Amore, una storia tratta da diversi racconti di Andrea Camilleri, presenti in “Un mese con Montalbano” e “Gli arancini di Montalbano“. Diretto come sempre da Alberto Sironi, Amore potrebbe veder capitolare Salvo e ...

Il Commissario Montalbano – “La giostra degli scambi” – Puntata del 12 febbraio 2018. : Due serate evento, due nuove puntate de Il commissario Montalbano, in prima serata su Raiuno, stasera e il prossimo lunedì. Dal 1999, anno di messa in onda del primo episodio “Il ladro di merendine”, il personaggio inventato dalla penna di Andrea Camilleri, interpretato da Luca Zingaretti, è diventato amico imprescindibile del pubblico televisivo, prima su […] L'articolo Il commissario Montalbano – “La giostra degli scambi” – Puntata del ...